Protest în Piața Victoriei, la șapte ani de la violențele jandarmilor de pe 10 august. „Faptele se prescriu în 2026”

Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație, duminică, la șapte ani de la protestul violent al diasporei din 10 august 2018.

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, scrie organizația în evenimentul de pe Facebook.

Protestul va avea loc duminică 10 august, în Piața Victoriei, de la ora 19:00.

„În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți. Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului”, mai scriu organizatorii.

Curtea Militară de Apel Bucureşti a confirmat în anul 2024 începerea judecăţii pe fond în Dosarul 10 august, au transmis reprezentanţii comunităţii Declic, la șase ani de la eveniment.

În 10 august 2018, jandarmii au folosit, împotriva propriilor cetăţeni, grenade care au explodat şi au provocat răni deosebit de grave, conform expertizelor din dosar. Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit datelor din dosarul trimis la instanţă, citate de Comunitatea Declic, au fost folosite 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe calibrul 38 si 40 mm cu efect iritant lacrimogen.

Dosarul 10 August: Foști șefi ai Jandarmeriei, puși sub acuzare

Inițial, dosarul a fost deschis de procurorii militari, care au analizat aproape o mie de plângeri de la protestatari şi jandarmi şi au audiat peste 1.600 de oameni.

În dosarul 10 August, patru oficiali au fost puşi sub acuzare. La protestul din Piaţa Victoriei, din 10 august 2018, la care au participat zeci de mii de oameni, au avut loc mai violenţe ce s-au soldat cu zeci de răniţi.

În dosar, au fost puşi sub acuzare actualul șef al Jandarmeriei, Cătălin Sindile, fostul șef al Jandarmeriei, Sebastian Cucoş, conducerea Jandarmeriei Bucureşti, Laurenţiu Cazan, dar şi secretarul de stat în MAI Mihai Dan Chirică.

Cei patru au fost acuzați de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

