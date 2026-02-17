Medicii l-au operat și spun că va rămâne internat, dar viața nu îi este pusă în pericol.

Incidentul s-a produs la marginea localitățiiMaiad, județul Mureș. Proprietarul unei turme de oi a fost sunat de cioban și anunțat că o ursoacă însoțită de doi pui a atacat animalele și a sfâșiat o oaie.

Stăpânul turmei, ajutat de câinii de pază, a alergat să-și ajute angajatul, dar sălbăticiunea l-a atacat și pe el.

Vecin: „A văzut ursul, s-a întors și direct pe el. Nu a apucat să se apere. La un animal de 400 de kile nu ai cum, poți să fi oricât de mare. La față, la umăr, la coaste, la picioare”.

Citește și
Un bărbat din Alba a alunecat într-un lac artificial. Autoritățile i-au găsit trupul neînsuflețit după câteva ore de căutări
Un bărbat din Alba a alunecat într-un lac artificial. Autoritățile i-au găsit trupul neînsuflețit după câteva ore de căutări

Victima a suferit mai multe răni la cap și pe corp, dar ursoaica, în cele din urmă, a fost alungată. Ciobanul a sunat la 112, iar proprietarul turmei a fost preluat cu ambulanță și dus la spitalul din Târgu Mureș. Aici a fost operat de urgență.

Mama victimei: „A fost operat cinci ore”.

La scurt timp după incident s-a întrunit și comisia de intervenție, iar ursoaica periculoasă a fost căutată.

Karacsony Karoly, primar:La fața locului nu s-a găsit nimica până nu revine ursul, nu prea avem ce să facem , dacă apare, încercăm să-l pindem cumva având în vedere că este ursoaică cu doi pui”.

Polițiștii au deschis și ei o anchetă.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Numai anul trecut comisia primăriei comunei a intervenit de 25 de ori pentru a alunga sau captura urși în zonă.