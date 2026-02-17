Medicii l-au operat și spun că va rămâne internat, dar viața nu îi este pusă în pericol.

Incidentul s-a produs la marginea localitățiiMaiad, județul Mureș. Proprietarul unei turme de oi a fost sunat de cioban și anunțat că o ursoacă însoțită de doi pui a atacat animalele și a sfâșiat o oaie.

Stăpânul turmei, ajutat de câinii de pază, a alergat să-și ajute angajatul, dar sălbăticiunea l-a atacat și pe el.

Vecin: „A văzut ursul, s-a întors și direct pe el. Nu a apucat să se apere. La un animal de 400 de kile nu ai cum, poți să fi oricât de mare. La față, la umăr, la coaste, la picioare”.

Victima a suferit mai multe răni la cap și pe corp, dar ursoaica, în cele din urmă, a fost alungată. Ciobanul a sunat la 112, iar proprietarul turmei a fost preluat cu ambulanță și dus la spitalul din Târgu Mureș. Aici a fost operat de urgență.

Mama victimei: „A fost operat cinci ore”.

La scurt timp după incident s-a întrunit și comisia de intervenție, iar ursoaica periculoasă a fost căutată.

Karacsony Karoly, primar: „La fața locului nu s-a găsit nimica până nu revine ursul, nu prea avem ce să facem , dacă apare, încercăm să-l pindem cumva având în vedere că este ursoaică cu doi pui”.

Polițiștii au deschis și ei o anchetă.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Numai anul trecut comisia primăriei comunei a intervenit de 25 de ori pentru a alunga sau captura urși în zonă.