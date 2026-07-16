Medicul era acuzat că, în urmă cu peste un deceniu, a primit zeci de mii de lei pentru a elibera certificate false de handicap, în baza cărora mai mulți beneficiari au primit indemnizații de sute de mii de lei, scrie News.ro.

Viorica Oniga, fost președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova, trimisă în judecată de DNA în anul 2014 pentru luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu în formă continuată și fals intelectual în formă continuată, scapă de proces, Tribunalul Prahova constatând că a intervenit prescrierea răspunderii penale.

Oniga, cunoscută în județul Prahova pentru că elibera certificate de handicap unor persoane care nu aveau dizabilități, dar și contestată de unele persoane cu dizabilități pe motiv că elibera certificate pe termen determinat, obligând oameni cu infirmități să se prezinte la reevaluări, a fost deferită justiției în mai multe dosare penale.

În dosarul în care faptele s-au prescris, ea a fost acuzată că a eliberat 198 de certificate de încadrare în grad de handicap și că a comis 211 acte materiale specifice infracțiunii de abuz în serviciu.

Alături de Viorica Oniga, beneficiază de prescrierea răspunderii penale complici ai acesteia, membri ai Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova și persoane inculpate sub acuzația că au intermediat mita primită de medic.

Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei, stabilit de instanță

În acest dosar, reprezentanții Consiliului Județean Prahova - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au comunicat că instituția publică se constituie parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.073.726 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizații de handicap, bugete complementare personale și indemnizații de însoțitor.

„Prin adresa emisă de Consiliul Județean Prahova - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nr. FA40943/09.09.2025 s-a comunicat că, la data de 01.09.2025, prejudiciul total înregistrat de instituția publică este de 1.508.311,39 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizații de handicap, bugete complementare personale și indemnizații de însoțitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari, care au fost obligați la plata acestora ca urmare a unor hotărâri de condamnare”, se arată în decizia Tribunalului Prahova.

Prin urmare, Tribunalul Prahova a admis acțiunea civilă, obligând inculpații la plata sumei de 1.508.311,39 lei către Consiliul Județean Prahova - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizații de handicap, bugete complementare personale și indemnizații de însoțitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari.

Instanța a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanță a DNA în anul 2013 asupra unor bunuri aparținând inculpaților.

Decizia pronunțată joi nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.