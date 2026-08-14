Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program, scrie news.ro.

Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziţiei de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL/GNC, precum şi a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibridă, se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat, precizează AFM.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 14 august 2026, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 3.661 de ecotichete, în valoare totală de 48.097.000 de lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice”, se arată într-un comunicat al AFM.

AFM: Rabla Auto sprijină înnoirea parcului auto

Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, afirmă că Programul Rabla Auto vine în sprijinul persoanelor care doresc să îşi înlocuiască maşinile vechi cu unele mai puţin poluante.

„Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto naţional şi, în acelaşi timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului şi încurajarea unei mobilităţi mai curate”, a declarat Florin Bănică.

Ce trebuie să facă beneficiarii aprobați

În termen de 60 de zile de la obţinerea statutului de „beneficiar aprobat pentru finanţare”, solicitantul persoană fizică are obligaţia de a distruge şi radia din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat.

Ulterior, beneficiarul trebuie să încarce documentele necesare în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul programului este publicată pe site-ul AFM, în secţiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.