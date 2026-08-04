„Ecotichetele aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România şi încurajează adoptarea unor soluţii de mobilitate cu impact redus asupra mediului”, afirmă preşedintele AFM, Florin Bănică.

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat marţi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 9.743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice.

„Cele 9.743 de ecotichete aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România şi încurajează adoptarea unor soluţii de mobilitate cu impact redus asupra mediului. Programul Rabla oferă un sprijin concret cetăţenilor care aleg autovehicule mai puţin poluante şi contribuie astfel la reducerea emisiilor şi la îmbunătăţirea calităţii aerului”, declară Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Bugetele alocate pentru achiziţionarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum şi a autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate.

Totodată, sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) şi a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid încă se derulează. În prezent, bugetul disponibil este de 35.302.000 de lei, iar înscrierile se pot face până la data de 31.12.2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secţiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.