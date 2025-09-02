Program special pentru angajații Primăriei Capitalei, pentru a reduce traficul de la începutul anului școlar

Odată cu începerea școlii, Primăria Capitalei caută soluții pentru a evita blocajele din trafic. Autoritățile pregătesc un proiect pilot prin care angajații instituțiilor publice din subordine își vor decala programul de lucru.

Măsura ar urma să intre în vigoare de luni și vizează 10.000 de angajați.

Dacă va da rezultate, acest proiect va fi propus și Guvernului.

Potrivit unui raport, anul trecut un șofer din Capitală a pierdut 150 de ore în mașină, din cauza traficului.

De luni, de când începe școala, angajații Primăriei Generale pot începe programul de lucru chiar și după ora nouă. Cele opt ore de muncă se vor decala.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Am agreat că intervalul cel mai aglomerat din studiile noastre este cel de 7:30 - ora 9 dimineața, acest interval este de evitat, iar recomandarea către toți angajații pe care îi avem și care nu au copii care trebuie duși la școală este să evite acest interval orar de a veni la muncă, fie să vină mai devreme. Contractul colectiv de muncă permite un decalaj cu 2 ore, fie înainte, fie după.”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „50 de polițiști locali din cei aproape 300 ai Sectorului 2 vor fi arondați zilnic, zi de zi, către unitățile de învățământ. Prioritar este să fluidizăm traficul în jurul unităților de învățământ, pentru a permite părinților să ducă copiii la școală într-un timp cât mai scurt.”

Știrile Pro TV a făcut un experiment pentru a vedea cât durează un drum cu mașina pe unul dintre traseele cele mai aglomerate, când traficul e încă lejer.

Reporter: „Vom pleca de la Piața Iancului până la Piața Victoriei. Voi porni cronometrul și vom vedea în cât timp ajungem la destinație, acum, înainte să înceapă școala. Momentan aplicația arată că facem în jur de 20 de minute.”

Reporter: „Am terminat traseul în aproximativ 20 de minute, așa cum ne arăta și aplicația. Însă odată cu începerea școlii, timpul se dublează.”

La Iași, autoritățile au venit cu altă soluție pentru a evita traficul infernal. Școlile încep programul la ore diferite de zece ani, în intervalul 07:45 – 08:15, pentru a nu aglomera traficul din oraș.

Antonina Bliorț, purtător de cuvânt IȘJ Iași: „În ultimii 10 ani astfel de decizii au fost luate în municipiul Iași, în special în zonă. Cele mai multe unități care au decis să nu înceapă la ora 08 încep la 08:15, tocmai ca și finalul programului să nu fie foarte târziu.”

În municipiul Iași sunt 59 de școli.

