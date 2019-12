Procurorul prins cu bani falși a înșelat oameni din toată țara cu 1,7 milioane de lei. Ce le promitea

Fostul procuror din Craiova, prins la Iaşi cu bani falşi, a fost adus la Craiova, unde era căutat pentru înşelăciune şi delapidare.

A cauzat un prejudiciu de 1,7 milioane de lei, iar păgubiţii sunt oameni cărora le promisese că le va cumpăra apartamente intrate în executare silită. La acea vreme, bărbatul nu mai era procuror, ci executor judecătoresc, aşa că le-a câştigat repede încrederea oamenilor.

Fostul procuror şi executor judecătoresc a fost dus vineri la Curtea de Apel Craiova, pentru confirmarea unui mandat de arestare, eliberat pe numele lui încă din luna martie.

Mandatul are legătură cu faptul că a înşelat mai mulţi oameni, din oraşe diferite, de la care, pe vremea când era executor judecătoresc, ar fi luat bani pentru promisiuni deşarte.

Păgubită: "Mi-a arătat dosarul cu toate actele premergătoare, schiţa apartamentului şi restul documentaţiei şi am convenit că voi cumpăra apartamentul respectiv. Iniţial era vorba de suma 68.000 euro şi i-am achitat în două tranșe, m-am oprit la 53.000 euro. Banii i-am înmânat cash, în birou, în două tranșe, în urma unor procese verbale. Mi s-a tăiat şi o chitanţă. Chitanţă de mâna, semnată în alb de el."

Citește și Operațiune de amploare în Capitală. Clanul interlop care ar fi cumpărat cu bani falși cocaină din Spania

Păgubiţii nu au mai primit niciun apartament şi nici banii nu i-au mai recuperat.

Păgubită: "Am început să am urme de îndoială, după ce am achitat a doua jumătate a banilor, deoarece nu aveam niciodată contact telefonic direct cu Mihai Drăgoi, ţineam legătura doar cu angajata acestuia. Imediat după ce am conştientizat, în următoarea zi am fost şi am făcut plângere penală la tribunal."

Bărbatul devenise executor judecătoresc în urmă cu șapte ani.

Cerbulescu Constantin, preşedintele camerei executorilor judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova: "Am rămas profund mâhnit când am aflat, atunci, că a păcălit oamenii şi nu mi-a venit să cred până în momentul când am văzut. Abia atunci au venit sesizări de la diferite persoane. Au sesizat faptul că i-au dat bani ca să le dea imobile la licitaţie, apartamente. Ceea ce era total în afară procedurii de executare silită imobiliară."

Fostul procuror a plecat din Craiova, după ce şi-a dat seama că nu mai poate opera acolo. A fost prins la Iaşi şi asupra lui au fost găsite zeci de bancnote false. Babratul stătea în apartamente închiriate în diverse oraşe din ţară, însă periodic mergea la Cluj, unde avea echipamentele cu care falsifica bancnote. Fostul procuror a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.