"În ultimele zile, activitatea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost supusă unor critici şi unor presiuni publice generate de instrumentarea unei cauze penale aflate în curs. Îmi exprim întreaga susţinere faţă de procurorii DIICOT şi reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influenţată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spaţiul public, indiferent din partea cui provin acestea. Într-un stat de drept, procurorii nu răspund în faţa curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. Ei răspund exclusiv în faţa legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat şi evaluat numai prin raportare la cadrul legal şi la probele administrate", a afirmat Cristina Chiriac, potrivit unui comunicat al Pachetului General, citat de Agerpres.

Ea adaugă că este firesc ca activitatea Ministerului Public să fie supusă controlului democratic şi dezbaterii publice, însă nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care tind să exercite presiuni asupra procurorilor înainte ca autorităţile judiciare competente să se pronunţe potrivit procedurilor prevăzute de lege.

"Independenţa procurorilor nu reprezintă un privilegiu al unei categorii profesionale, ci o garanţie constituţională instituită în beneficiul cetăţenilor. Atunci când această independenţă este pusă sub presiune, este afectată însăşi capacitatea statului de a aplica legea în mod egal şi imparţial", a spus Cristina Chiriac.

Potrivit procurorului general, Ministerul Public are obligaţia constituţională de a apăra ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi interesele generale ale societăţii.

"Pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să îşi desfăşoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influenţă externă. În calitate de procuror general al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independenţa funcţională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public şi voi susţine exercitarea atribuţiilor acestora exclusiv în baza Constituţiei, a legii şi a probelor administrate în fiecare cauză. Statul de drept nu poate funcţiona dacă procurorii sunt transformaţi în ţinta unor presiuni ori de câte ori soluţiile sau investigaţiile lor privesc persoane cu influenţă ori generează controverse publice. Respectarea independenţei autorităţii judiciare reprezintă o obligaţie care revine tuturor actorilor vieţii publice şi constituie una dintre condiţiile esenţiale pentru menţinerea încrederii cetăţenilor în justiţie", a punctat Cristina Chiriac.