Mesajul FRF dupa moartea lui Lucescu: Procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată

„Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial. Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore”, a mai transmis FRF.

„Federaţia Română de Fotbal anunţă organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competiţiile Superliga, Liga 2 şi Liga 3, dar şi în Superligă feminină", a precizat sursa citată.

„În acest context plin de suferinţă pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunţă că procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată", a anunţat FRF pe site-ul oficial.

Lucescu şi-a încheiat joia trecută mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României. Numirea unui nou selecţioner urma să aibă loc după Comitetul Executiv din această săptămână.

Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului

Mircea Lucescu a murit la 80 ani , marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis spitalul unde Mircea Lucescu era internat.

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI. Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.

Contextul în care s-au produs aceste probleme este unul încărcat și din punct de vedere profesional. La scurt timp înainte de agravarea stării de sănătate, Lucescu își încheiase mandatul de selecționer al echipei naționale a României, după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială. Stresul acumulat și ritmul intens al activității ar fi putut contribui indirect la deteriorarea stării sale, deși medicii nu au indicat oficial o legătură directă.

Jucător emblematic al generației sale și apoi antrenor cu un palmares excepțional, el a traversat epoci diferite ale sportului, de la fotbalul romantic al anilor ’60 până la industria globală modernă. Numele său a devenit sinonim cu longevitatea, disciplina și capacitatea rară de a reconstrui echipe indiferent de context politic, economic sau cultural.