Mesajul FRF dupa moartea lui Lucescu: Procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, marţi seara, după anunţul decesului marelui antrenor Mircea Lucescu, că suspendă pe o perioadă nedeterminată procesul de numire a noului selecţioner.

Mihaela Ivăncică

„În acest context plin de suferinţă pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunţă că procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată", a anunţat FRF pe site-ul oficial.

Totodată, FRF a precizat că înaintea tuturor partidelor din următoarea etapă a primelor trei ligi de fotbal din România şi la Superliga feminină se va ţine un moment de reculegere în memoria fostului selecţioner.

„Federaţia Română de Fotbal anunţă organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competiţiile Superliga, Liga 2 şi Liga 3, dar şi în Superligă feminină", a precizat sursa citată.

Oficialii subliniază că fotbalul pierde nu doar un tactician de geniu, ci și un mentor și simbol național.

Citește și
Gazzetta dello Sport, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Un geniu neconvențional al fotbalului”

„Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial. Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore”, a mai transmis FRF.

Lucescu şi-a încheiat joia trecută mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României. Numirea unui nou selecţioner urma să aibă loc după Comitetul Executiv din această săptămână.

Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului

Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis spitalul unde Mircea Lucescu era internat.

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI. Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.

Contextul în care s-au produs aceste probleme este unul încărcat și din punct de vedere profesional. La scurt timp înainte de agravarea stării de sănătate, Lucescu își încheiase mandatul de selecționer al echipei naționale a României, după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială. Stresul acumulat și ritmul intens al activității ar fi putut contribui indirect la deteriorarea stării sale, deși medicii nu au indicat oficial o legătură directă.

Jucător emblematic al generației sale și apoi antrenor cu un palmares excepțional, el a traversat epoci diferite ale sportului, de la fotbalul romantic al anilor ’60 până la industria globală modernă. Numele său a devenit sinonim cu longevitatea, disciplina și capacitatea rară de a reconstrui echipe indiferent de context politic, economic sau cultural.

După mai multe luni de scumpiri, comercianții vin cu promoții la ciocolată, care mai atenuează din creșterea prețurilor

Citește și...
Stiri Sport
Corvinul, Dinamo și Rapid, mesaje emoționante la moartea lui Mircea Lucescu. ”Cuvinte prea mici pentru un nume atât de mare”

Corvinul Hunedoara, Dinamo și Rapid au fost primele cluburi care au trimis mesaje de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu. ”Il Luce” a fost antrenor la toate cele trei cluburi.
Știri Actuale
Agenția Națională pentru Sport, după moartea lui Mircea Lucescu: Un simbol al excelenței și devotamentului pentru fotbal

Agenția Națională pentru Sport a transmis, marți seară, un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu, considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României.
Știri Actuale
MAI reacționează după moartea lui Mircea Lucescu: „Am pierdut un simbol al pasiunii și al valorilor autentice”

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj oficial după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

Recomandări
Știri Actuale
România înăsprește regulile second-hand: maximum 2 mașini/an, interdicții pentru „daune totale” și restricții la alte produse

România pregătește una dintre cele mai dure reglementări pentru piața produselor second-hand. 

Stiri Stiinta
NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II

NASA a publicat primele fotografii realizate de astronauții misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii.

Stiri externe
Casa Albă: Trump este „singurul” care știe ce va face în Iran, înainte de expirarea ultimatumului

Preşedintele american Donald Trump este 'singurul' care ştie 'ce va face' în Iran, a declarat marţi purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat Teheranului de liderul de la Casa Albă, transmite AFP.

