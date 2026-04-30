Corespondent PRO TV: „Omul de afaceri turc, acum în vârstă de 64 de ani, a fost condamnat definitiv la 22 de ani de închisoare, iar vestea a primit-o în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, acolo unde a ajuns imediat după ce a fost identificat ca fiind autorul acestei crime îngrozitoare. Un penitenciar care se află la doar doi pași de Vila Ororii, acolo unde stătea bărbatul. Recunoscând ceea ce a făcut, ar fi intrat într-un conflict violent cu partenera sa ocazională, cu care ar fi obișnuit să întrețină relații sexuale contra cost.

Și de acolo, toată nenorocirea. A ucis-o mai întâi, iar apoi a secționat, spuneau încă de atunci anchetatorii, trupul și l-a abandonat în saci, lângă autostrada A1, undeva în județul Dâmbovița. Iată, așadar, după doar 2 ani de cercetări și proces, bărbatul a fost condamnat pentru trei capete de acuzare. În primul rând pentru omor, apoi pentru profanare de cadavre și, nu în ultimul rând, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, acasă fiindu-i găsit un pistol pe care îl deținea în mod nelegal. Iată că avocatul său spune pentru Știrile Pro TV, ca reacție la această decizie definitivă, că pedeapsa, din punctul de vedere al apărării, este totuși mult prea mare și că judecătorii celor două instanțe, atât Tribunalul București, care a dat condamnarea inițială, cât și Curtea de Apel București, nu ar fi ținut cont de starea sa psihică, sperând astfel până în ultimul moment la o pedeapsă ceva mai blândă.

Oricum, afirmă apărătorul omului de afaceri turc, va încerca prin căi extraordinare de atac, inclusiv printr-o revizuire, să obțină o reducere a acestei pedepse. Condamnarea, de altfel, vorbește inclusiv despre daune pe care omul de afaceri turc va trebui să le plătească rudelor femeii ucise, în total 300.000 de euro.”