El susține însă că acesta nu ar trebui să fie liderul formațiunii politice, Sorin Grindeanu, care „până acum nu a dovedit”.

Potrivit social-democratului buzoian, PSD a mizat greșit atunci când și-a propus să demareze procedurile pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan, sperând că Partidul Național Liberal îi va retrage acestuia sprijinul politic.

'Trebuie să spunem lucrurilor pe nume încă o dată, pentru că din păcate partidul meu drag a luat o decizie, nu împotriva lui Bolojan, a luat o decizie împotriva acestei țări. Mă refer la această alianță făcută cu AUR pentru a-l da jos pe Bolojan. Dar nu e vorba de dat Bolojan, e vorba de dat jos o idee de a îmbunătăți, eu știu, funcționarea acestei țări. PSD-ul a miza foarte mult pe o masă critică în PNL care să îl răstoarne pe Bolojan. Se pare că acea masă nu există, în condițiile în care ei au luat o decizie în forul lor de conducere că dacă va fi îndepărtat Bolojan, ei nu vor mai sta la masă cu PSD-ul', a declarat, după ședința Consiliului Local Municipal de joi, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Mai mult decât atât, întrebat cine ar putea numi viitorul premier, primarul municipiului a precizat că își dorește ca PSD să facă o numire, dar nu în persoana actualului președinte Sorin Grindeanu, care ar fi determinat demisia unui număr important de secretari de stat și prefecți.

'Eu mi l-aș dori, cu siguranță s-ar schimba foarte multe lucruri în țară de-a doua zi, cursul ar trece imediat la 3 lei pe euro. Bineînțeles că are toate deciziile, le-a ținut ascunse până acum să nu le afle cineva, le ține la secret. De a doua zi va lua cele mai tari decizii. (...) Nu am nicio încredere, pentru că este o decizie foarte proastă. Ideea cu tehnocratul este o mare tâmpenie, că ăla ar fi marionetă, dumnealui poate este cel mai potent din PSD. Chiar avem foarte mulți oameni de valoare în PSD și cu siguranță se va găsi unul. Sper că nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit. Asta n-a înțeles domnul Grindeanu, că o decizie de asta înseamnă și o lovitură pentru partid foarte puternică. Deci gândiți-vă, miniștri, secretari de stat, subsecretari de stat, șefi de agenție, prefecți, subprefecți, sunt o armată la nivel național și oamenii ăștia ajutau partidul în sensul în care, fiind pe funcție, fiind și vizibili în deciziile bune, ajutau să funcționeze lucrurile și puneai acolo în dreptul PSD-ului că a mai făcut o faptă bună', a mai precizat Constantin Toma.

Social-democratul a mai afirmat, recent, că în situația în care moțiunea de cenzură va conduce la demiterea actualului guvern iar PNL și USR nu vor intra la guvernare, atunci tehnic va fi creată o alianță AUR-PSD.