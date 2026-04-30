Au fost admise cererile și excepțiile formulate de cei opt inculpați trimiși în judecată pentru infracțiuni contra umanității. Judecătorul de cameră preliminară le reproșează procurorilor militari că nu ar fi descris clar acuzațiile pentru fiecare inculpat în parte.

În plus, magistratul a dispus eliminarea din Dosarul Mineriadei a relatărilor făcute de inculpați în fața comisiei parlamentare de anchetă, care investigase, acum mai bine de 35 de ani, evenimentele sângeroase din Piața Universității.

Bilanțul victimelor, notau procurorii, este: patru morți, două persoane violate, peste 1.300 de persoane vătămate fizic și psihic și 1.200 reținute ilegal.

Alături de fostul președinte Ion Iliescu, au mai fost trimiși în judecată, între alții, premierul de atunci Petre Roman, fostul prim-viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, directorul SRI Virgil Măgureanu și fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma.

Procurorii militari pot face contestație.