Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoralul românesc este scos la vânzare. Proprietarii nu pot plăti un împrumut

26-11-2025 | 19:36
Celebrul Hotel Furnica, aflat în vecinătatea Castelului Peleș, una dintre emblemele domeniului regal din Sinaia, a fost scos la vânzare pentru aproape patru milioane de euro.   

autor
Marilena Iordache,  Yvette Mîrza

Și Hotelul Rex din Mamaia, una dintre cele mai cunoscute unități de cazare de pe litoral, este scos la licitație. Prețul de pornire este de 10 milioane de euro.

Hotelul Rex din Mamaia este un simbol al eleganței art deco din perioada interbelică și monument istoric.

A fost ridicat de Regele Carol al II-lea în anul 1936 și, cu o arhitectură impunătoare, a devenit rapid locul preferat al aristocrației.

Diana Slav, ghid de turism: „Aici se întâlnea protipendada, puteai să găsești și politicienii de atunci și aristocrația. Aici se rezolvau foarte multe afaceri.”

nea marin miliardar
Hotelul din Mamaia în care s-a filmat ”Nea Mărin Miliardar” își cere insolvența. Cine l-a adus în starea asta

În timpul comunismului, în anii '70, clădirea a funcționat tot ca hotel, sub numele de "Internațional". După 1989, a fost privatizat.

Corespondent Știrile ProTV: „În 2011, un incendiu a distrus acoperișul hotelului și camerele de la mansardă au fost inundate. Hotelul a fost scos din circuitul turistic. La scurt timp după, au fost demarate lucrări de renovare, care au fost însă oprite în anul 2014 din cauza lipsei de fonduri.”

Proprietarii hotelului s-au împrumutat de la un fond de investiții. Nu au mai reușit să plătească sumele, iar acum hotelul, cu 102 camere, terenul de 7.000 de metri pătrați și parcarea, sunt scoase la licitație.

Adrian Stoica, executor judecătoresc: „Prețul de pornire va fi de minim 10 milioane de euro. De când a apărut publicația de vânzare, am fost contactat de foarte mulți investitori români.”

Aurelian Marin, prim-vicepreședinte ANAT: „Cu siguranță va fi cel mai căutat loc din Mamaia, dacă el va fi făcut hotel de cinci stele.”

La doi pași de Castelul Peleș se află un alt monument istoric, hotelul-restaurant Furnica din Sinaia, construit în timpul regelui Carol I.

În curtea interioară, dalele au fost năpădite de buruieni, iar pe alocuri geamurile sunt sparte și vopseaua sărită. Casa Regală a României a decis să îl scoată la vânzare. Clădirile și terenul au fost evaluate la 3.700.000 de euro.

Laurentiu Megelea, evaluator imobiliar: „Am putea adăuga și valoarea istorică a acestei proprietăți. Ar putea să reprezinte pentru Sinaia și pentru industria turismului un lucru deosebit.”

Statul român nu intenționează să cumpere clădirea, iar Ministerul Culturii a anunțat deja că nu își va exercita dreptul de preemțiune.

Nici autoritățile județene sau locale nu par interesate de achiziție.

Sursa: Pro TV

Etichete: mamaia, hotel, Castelul Peles,

Dată publicare: 26-11-2025 19:35

