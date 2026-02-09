Problemele, care se țin lanț de câteva luni, au fost rezolvate parțial de muncitori cu improvizații.

Problemele au început în luna noiembrie, odată cu lucrările la acoperișul blocului.

O femeie spune că de atunci apartamentul ei și casa scării au fost inundate de opt ori.

Aurelia Grosu, locatară: „Nu au găsit nicio soluție, m-au lăsat pe mine să mă chinui cu apa. A fost multă apă, am folosit și cârpe, și mopuri, și toate gălețile, tot ce am avut în casă. Da, sunt încântată de butoiul ăsta. Toată lumea zice: «Băi, în 2026 stăm cu butoiul?», iar domnul care răspunde mi-a zis: «Ce vă deranjează butoiul ăla?»”

Pentru a limita pagubele, cel care coordonează lucrările a improvizat un sistem de drenaj.

Locatară: „Cartonul, dacă este călcat, dacă nu-i lipit bine, toată apa se infiltrează.”

Femeia mai spune că, potrivit muncitorilor, lucrările nu pot fi terminate din cauza vremii.

Până atunci, apar tot felul de probleme, care trebuie remediate de constructor.

Petrica Pațilea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați: „În situația în care apar deficiențe pe parcursul lucrărilor, constructorul este notificat și este obligat să remedieze problemele apărute pe propria cheltuială.”

Până la terminarea lucrărilor, locatarii așteaptă cu frică următoarea ploaie sau ninsoare.