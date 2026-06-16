PRO TV își menține poziția de top în media din România și în 2026, conform studiului Reuters Institute Digital News Report

”Principalele branduri media online și offline sunt în mare parte neschimbate, dar cu o utilizare săptămânală în general mai mare. Pro TV rămâne dominant, cu o acoperire combinată a știrilor online și offline de 60% dintre respondenții sondajului Digital News Report (DNR). Face parte din CME, o companie media deținută de cehi, cu branduri de top în cinci dintre cele șase piețe din Europa Centrală și de Est. Alți proprietari străini ai marcilor media de top includ compania elvețiană Ringier (proprietarii Libertatea – tipărită și online), turcii Dogan Media International (Kanal D – televiziune generalistă) și compania cehă Europe Developpement International (Europa FM – radio). ” - se arată în studiul Reuters Institute Digital News Report .

Potrivit sursei citate, posibilitatea ca un ”candidat de extremă dreapta” să câștige alegerile prezidențiale din mai 2025 ”a sporit anxietatea socială și a determinat o parte din public să urmărească mai mult știrile”.

”Acoperirea mediatică a stimulat interesul și participarea la alegeri, în timp ce campaniile separate împotriva unor probleme precum violența de gen au contribuit la adoptarea unei legi împotriva femicidului. Între timp, jurnaliștii s-au confruntat cu amenințări cu moartea, intimidare juridică, campanii de denigrare, trolling online și alte măsuri punitive din partea politicienilor și a membrilor sistemului judiciar” - se arată în raport.

Pe de altă parte, mai arată studiul Reuters Institute Digital News Report, cele două partide politice ”majore” din România au direcționat o parte semnificativă din subvențiile lor către unele redacții de știri, ”cumpărând bunăvoință pentru propriii candidați, cu clauze de confidențialitate, pentru a obstrucționa transparența”.

”Cu toate acestea, o evoluție încurajatoare este faptul că se estimează că 4,5 milioane de euro din donații au fost oferite de persoane fizice și companii pentru a sprijini mass-media de știri independente”, mai precizează autorii acestui raport.