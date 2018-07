Primul segment din A10 a fost inaugurat cu 2 ani întârziere. Se poate circula de la Aiud la Turda

România nu va prinde niciodată viteză cu ritmul în care sunt inaugurate autostrăzile: pe bucățele, fire, centuri și cioturi.

Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii a deschis luni primul tronson de șosea rapidă din 2018. Cu doi ani întârziere se poate circula de la Aiud la Turda, pe un segment din viitoarea autostradă A10. Lipsește însă bucata dintre Sebeș și Aiud.

Chiar şi după doi ani de amânări, inaugurarea celor două bucăţi de autostrada dintre Turda şi Aiud era incertă. Recepţia putea fi amânată dacă lucrările nu erau conform contractului.

Până la urmă, şeful CNAIR a semnat hârtiile, în timp ce şoferii au circulat pe DN1 în aglomeraţie.

Sebeş - Turda se va numi A10 şi este autostrada care va face cândva legătura dintre A1 şi A3.

Cele două loturi de autostradă inaugurate au aproape 29 de kilometri. Restul autostrăzii, adică 41 de kilometri intre Aiud şi Sebeş, ar putea fi gata în 2019.

Situaţia este la fel de proastă în toată ţara. Între Lugoj şi Deva, altă autostrada aşteptată de şoferi, există doar un lot inaugurat între Lugoj şi Margina. Loturile 3 şi 4, între Coșevița şi Deva, ar putea fi gata anul acesta, iar 10 kilometri de pe lotul 2, între Traian Vuia şi Coșevița, abia în 2023.

Bucata de autostrada dintre localităţile Ogra şi Câmpia Turzii are 3 loturi. Primul ar trebui inaugurat în acest an, următoarele 2 în 2019. Tot în acest an ar putea fi daţi în exploatare 10 km dintre Ungheni şi Ogra.

Tot în acest an ar putea fi date în exploatare două cioturi de autostradă. Conexiunea de la nodul Gilău şi restul autostrăzii urbane de lângă Bucureşti.

Să tragem linie şi să vedem promisiunile Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere.

Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: "Anul acesta vor fi 60 de kilometri de autostradă. Anul viitor vor fi aproape 200 de kilometri."

Asta după ce anul trecut Ministerul Transporturilor şi CNAIR au reuşit performanţa să inaugureze doar 15 kilometri de autostradă.

Partea şi mai rea este că autostrada Sibiu - Piteşti, care ar urma să traverseze munţii, este încă în licitaţie. Aşa că nu avem un constructor desemnat, iar termenul de 2021 rămâne incert.

