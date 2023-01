Primele prescripții în dosarele de proxenetism. Indivizi cercetați pentru trafic de minori au scăpat de procese

Membrii a trei grupări din Suceava, trimiși în judecată pentru trafic de persoane, inclusiv minori, au scăpat de procese. Inculpații nu mai pot fi trași la răspundere deoarece a fost depășit termenul de zece ani până la care ar fi trebuit aplicată o eventuală pedeapsă. Termenul s-a calculat incluzând și durata cercetării, ca urmare a deciziilor CCR. Și, cum ancheta a durat ani, dosarul a ajuns în instanță prea târziu.

Pentru o tânără de 20 de ani, promisiunea unui loc de muncă în străinătate părea un colac de salvare. Dar odată ajunsă peste hotare, cei în care a avut încredere i-au luat actele și au forțat-o să se prostitueze.

Victimă: ”Eu știam că mă duc să muncesc, dar acolo am început să am reproșuri că nu am bani suficienți, că trebuie să contribui cu bani pentru hrană. Am reușit să scap, am fugit cu un client. Eu nu eram minoră, dar din câte am înțeles erau și minore”.

17 victime au numărat anchetatorii. Toate proveneau din familii dezorganizate, sărace sau centre de plasament. Au fost deschise trei dosare de proxenetism și trafic de minori, în care au fost inculpați 32 de indivizi. Dar cum faptele datau din 2009 - 2010, iar suspecții au fost trimiși în judecată, cel puțin în unul dintre dosare, abia în 2019, Tribunalul a decis încetarea proceselor.

Victimă: ”Nu mi se pare deloc corect, dar nu sunt în măsura să fac nimic”.



A intervenit prescripția răspunderii penale

După deciziile de anul trecut ale Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanțele trebuie să aplice legea penală mai favorabilă inculpaților. În cazuri precum cele de la Suceava, faptele se prescriu dacă inculpații nu sunt găsiți vinovați în termen de zece ani de la comiterea lor, indiferent când a început și cât a durat ancheta. Astfel toți inculpații din Suceava au scăpat acum de o eventuală pedeapsă cu închisoarea.

Acest avocat din Baroul Suceava a avut în ultima lună doi clienți care au scăpat de dosare în același mod. Erau judecați pentru trafic de minori, proxenetism și constituire de grup infracțional organizat.

Cezar Crăciunescu, Avocat: ”Din păcate anchetele durează foarte mulți ani, dosarele se instrumentează foarte greu, aici sunt infracțiuni din 2013-2014, asta e consecință că organele de urmărire penală nu reușesc să facă în bune condiții urmărirea penală”.

Fondatoarea unui ONG care luptă pentru victimele traficului de persoane nu își explică de ce anchetele durează atât de mult.

Iana Matei, fondator Reaching Out România: ”Întrebarea mea este ce au făcut procurorii 10 ani de zile. Nu îmi explic de ce ai nevoie de 10 ani să lucrezi un dosar pe trafic de minori. Avem lege pe trafic, avem cod penal, nu e aşa de complicat”.

Două dintre cazurile de la Suceava au fost anchetate de DIICOT. Reprezentanţii instituţiei spun că întârzierea anchetei a fost cauzată de complexitatea cauzelor, fluctuaţia personalului şi volumul mare de muncă.

Potrivit Parchetului General, la sfârşitul anului trecut, DIICOT avea peste 600 de dosare care ar putea fi închise după decizii de prescripție: 288 în fază de urmărire penală și 317 în cameră preliminară sau în faza de judecată.

