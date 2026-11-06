Corespondent Pro TV: „Ieri, cei doi minori au fost internați într-o clinică medicală din Cluj pentru a fi supuși unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru a se stabili dacă au avut discernământ în momentul comiterii faptei. Spre seară, potrivit polițiștilor, aceștia au fost externați, iar concluziile evaluării medicilor au ajuns la anchetatori. Cei doi suspecți au fost apoi reținuți pentru 24 de ore pentru lovire și alte violențe. După ce toți cei implicați în acest caz au fost audiați zilele trecute, anchetatorii au aflat că între elevul de 15 ani și victimă, care erau verișori, ar fi izbucnit o ceartă în drum spre școală. Când au ajuns în sala de clasă, suspectul, ajutat de un alt coleg de 14 ani, l-au rănit cu cuțitul la brațul stâng pe cel mai mic. Deocamdată nu este clar de unde avea minorul cuțitul și cum a pătruns cu el în școală. Copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean au început o anchetă în acest caz.”
Primele măsuri după atacul de la școala din Cluj. Ce s-a întâmplat cu cei doi minori care și-au rănit colegul, cu un cuțit
Au apărut și primele măsuri după atacul șocant dintr-o școală din județul Cluj. Cei doi minori de 14 și 15 ani care și-au rănit cu un cuțit colegul, au fost reținuți de polițiști! Totul ar fi pornit de la o ceartă între ei, spun anchetatorii.