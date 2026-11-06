Profesorii din școala din Cluj, audiați după elevul de 13 ani a fost rănit cu un cuțit. Ce încearcă să afle anchetatorii

Declarații-maraton în fața anchetatorilor în cazul elevului rănit cu un cuțit în județul Cluj. După ce oamenii legii i-au audiat pe agresorul de 15 ani și pe victima acestuia, de 13 ani, a venit rândul cadrelor didactice să dea explicații la poliție.