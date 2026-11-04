Proiectul de lege avea ca obiect de reglementare declararea zilei de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, drept zi liberă pentru părinţi. Potrivit expunerii de motive, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru a putea oferi posibilitatea părinţilor de a fi prezenţi la festivitatea de deschidere, e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă.

"Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial", se arăta în proiect.

În expunerea de motive, iniţiatorul, senatorul PSD Claudiu Daniel Catana, preciza că festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

"De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări: 'Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?', 'Va plânge?','Va vrea să stea fără mine?' sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi. Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului", spunea iniţiatorul.

Propunerea legislativă a fost respinsă şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.