Sute de oameni, ajutați de drone, o cameră cu termoviziune și un elicopter al Ministerului de Interne, sunt în misiune.

Corespondent PROTV: „Peste 250 de oameni - forțe de ordine, pădurari, localnici, echipe de la Salvamont și voluntari - sunt și acum în teren. Sunt verificate lunca râului Trotuș, parcul, dar și alte zone cu miriște și vegetație deasă din împrejurimi. Băiețelul de 4 ani, diagnosticat cu autism, este căutat inclusiv cu drone ale Salvamont Bacău și o cameră cu termoviziune și un elicopter, care aparțin Inspectoratului General de Aviație. Până acum, fără niciun rezultat. Între timp, au apărut și primele imagini cu băiețelul, surprinse de o cameră de supraveghere, la scurt timp după ce a ieșit de pe poarta casei lui. În imagini se vede cum cel mic aleargă pe stradă și pare dezorientat, spun anchetatorii. Imaginile au fost filmate la câteva sute de metri de locuința celui mic. Joi, la momentul dispariției, minorul purta pantaloni gri și un tricou albastru și era desculț. Și azi noapte, peste o sută de oameni l-au căutat pe băiețel, în zadar. Mama a anunțat dispariția copilului joi, la orele prânzului, când și-a dat seama că lipsește din gospodărie. Copilul are un frate mai mic, de 3 anișori, și amândoi locuiesc împreună cu mama și mătușa lor. Femeia și cei 2 copii s-au mutat în localitatea Dofteana în urmă cu mai puțin de o lună și jumătate, așadar cel mic nu cunoaște zona.”