Primele imagini din accidentul aviatic din Arad, surprinse cu câteva secunde înainte de impact. Ce s-a găsit departe de epavă

Au apărut primele imagini din momentul accidentului aviatic petrecut, sâmbătă, la Arad, în urma căruia au murit pilotul și un tânăr de 18 ani. O cameră de supraveghere a surprins ultimele secunde înaintea impactului.

Duminică, la câteva sute de metri de locul prăbușirii, investigatorii au găsit obiecte personale şi un buletin, semn că în aparatul de zbor ar fi putut apărea o fisură. Resturile epavei au fost ridicate pentru analize amănunțite.

Atenție, urmează scene și detalii care vă pot afecta emoțional.

Acesta este momentul in care s-a prăbușit aparatul de zbor.

Avionul pilotat de Vlad Zgărdău vine în picaj și se izbește în plin de asfaltul din curte, lângă zidul unei hale.

Instantaneu este cuprins de flăcări, iar la locul impactului, se ridică un nor gros de fum.

Alertați de zgomotul asurzitor, agenții de pază au dat alarma.

Astăzi specialiștii de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile au ridicat ce a mai rămas din epava.

Surse din anchetă nu exclud ca avionul să fi lovit o pasăre iar motorul să se fi oprit sau din motive încă neelucidate, sa fi pierdut din portanță și sa intre în picaj.

La aproape 300 de metri de locul prăbușirii, anchetatorii au găsit mai multe obiecte personale și un buletin. Așadar este posibil ca în avion să fi apărut o fisura ori geamul de la carlingă s-a ridicat în timpul zborului.

Vlad Zgărdău avea peste 20 de ani la manșă și a zburat la mai multe companii. Tânărul de 18 ani, care a murit alături de el, visa și el să fie aviator.

Vlad postase, în urmă cu mai puțin de o lună, un mesaj de condoleanțe pentru prietenul său Sorin Bochiș, care a murit în accidentul aviatic de la Orăștie, din luna iulie. Și acesta fusese pilot, inițial de supersonice apoi de linie.

"Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești", un citat din Saint-Exupery, postat atunci de Vlad Zgărdău, cel descris de prieteni ca un om care nu putea să trăiască fără zbor.

Ofelia Bochiș, soția lui Sorin Bochiș: „Erau niște oameni în primul rând veseli, plini de viață, oameni curajoși. În mâinile lor au stat, de-a lungul timpului, sute de mii de vieți. Cu o lună înainte, fusese Sorin la Șiria și au făcut un zbor împreună, Sorin era în avionul albastru și Vlad în Zodiacul cu care a căzut. Nici nu îmi vine să rostesc cuvintele astea”.

Un altar improvizat, cu zeci de lumânări aprinse și buchete de flori, a fost ridicat, aseară, la intrarea în fosta fabrică de vagoane din Arad.

Prieteni, rude, dar și oameni care nu i-au cunoscut pe cei doi au mers acolo să se reculeagă.

Potrivit experților, în zona în care s-a prăbușit avionul, curenții termici sunt foarte puternici. Aceștia se formează mai ales în zilele călduroase.

Szolt Tamas, instructor și pilot pensionar: Dacă au stat în termică 150-200 de metri trebuie să fie suficient pentru scoaterea avionului din vrie.

Reporter: Și erau sub limită?

Szolt Tamas: Probabil și erau și pe spate, că așa a ajuns cu roțile în sus.

După terminarea anchetei, epava avionului va fi dusă la aerodromul din Şiria.

