Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația.

Curtea de Apel Constanța a hotărât, marți, să respingă ca nefondată cererea lui Cristian Radu.

„În baza art. 425^1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen., raportat la art. 205 C.pr.pen., respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Radu Cristian, ... împotriva încheierii penale din data de 06.02.2026, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Constanța, în dosarul penal nr. 6527/118/2025/a5, încheiere pe care o menține. Ia act că asistența juridică obligatorie a inculpatului a fost asigurată de avocați aleși. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe inculpatul Radu Cristian la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta instanței.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă

Tribunalul Constanța a decis, la sfârșitul săptămânii trecute, prelungirea arestului preventiv pentru Cristian Radu până cel târziu la 7 martie, însă decizia nu a fost definitivă.

Tribunalul Constanța a respins, cu câteva zile înainte, și cererea primarului suspendat al Mangaliei de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau control judiciar. Cristian Radu a contestat această măsură, iar în cursul zilei de marți a decis să își retragă cererea.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie 2025, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită și spălare de bani. El este acuzat că, în perioada 2022–2025, a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupție solicită instanței confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu, întrucât suma respectivă nu ar fi fost obținută în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august. A doua zi, el a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei.