Soţii Merz se plimbau cu bicicleta în oraşul lor de reşedinţă, Arnsberg, în vestul Germaniei, sâmbătă după-amiază, în momentul în care s-a produs accidentul.

Cu toate acestea, Charlotte Merz nu a suferit răni grave, inclusiv datorită căştii de protecţie pe care o purta, şi a fost externată apoi după o scurtă perioadă de observaţie medicală, a declarat aceeaşi purtătoare de cuvânt.

Cancelarul, a subliniat ea, nu s-a despărţit nicio secundă de soţia lui în tot acest timp.

Incidentul nu pare să îi fi provocat nicio traumă de durată liderului german, deoarece Friedrich Merz a pornit într-o nouă excursie cu bicicleta în ziua următoare, oprindu-se la o cafenea din Arnsberg pentru o pauză.

"Voia doar să bea o bere în linişte", a declarat proprietarul cafenelei pentru cotidianul Westfalenpost, menţionând că alte persoane au continuat totuşi să se apropie de cancelar pentru a-i cere să facă un selfie alături de el.

Imaginile publicate de acel cotidian includ un selfie cu Merz alături de unul dintre chelnerii cafenelei şi o fotografie în care Merz se află alături de bicicleta sa parcată în faţa localului, în timp ce purta o haină verde şi o cască de protecţie albastră.