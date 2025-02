Primarul din Râmnicu Vâlcea anunţă că dă liber la debranşări în urma scandalului facturilor mari la căldură

Potrivit unui contract cu finanţare europeană, ce vizează modernizarea reţelei de termoficare din municipiu, debranşarea a fost limitată doar la cazuri excepţionale, astfel că majoritatea celor care locuiesc în blocurile construite înainte de 1989 sunt în continuare racordaţi la CET Govora, societate aflată în insolvenţă şi administrată de Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea.

"Noi, Primăria, dacă ar fi să vorbim cinstit, nu suntem parte din acest proces. Este un contract între CET şi asociaţiile de proprietari. Dar eu nu pot sta pasiv la o acţiune nedreaptă asupra cetăţenilor municipiului Râmnicu Vâlcea.

În plus, am luat o decizie şi voi începe să dau voie la debranşări celor care îşi permit. Pentru că am respins foarte multe debranşări din dorinţa de a da această posibilitate... Eu sunt convins că odată cu finalizarea centralei de la CET preţul va fi mai mic şi atunci oamenii vor avea de unde să aleagă. În momentul de faţă, ei nu prea au de ales.

Voi aproba toate cererile de debranşare, cu excepţia unui cartier pentru că Uniunea Europeană ne-a obligat ca atunci când aprobăm debranşările să fie o zonă unde să nu aprobăm pentru că ne-au dat 130 de milioane de euro ca să construim centrala. Vom decide ce zonă va fi aleasă să nu aprobăm debranşări. Spre exemplu Copăcelu sau Căzăneşti, unde nu mai sunt foarte mulţi... Nu ştiu dacă e o soluţie bună ca fiecare să se debranşeze, pentru că sunt convins că odată cu centrala de la CET, preţurile vor fi mai mici", a declarat primarul Mircia Gutău, într-o conferinţă de presă.

Edilul şef din Râmnicu Vâlcea a precizat că municipalitatea nu poate susţine din bugetul propriu o subvenţie mai mare de 52 de lei, cât este în prezent, pentru că are de plătit operatorului de termoficare despăgubiri de peste 11,5 milioane de lei, plus că din vară nu va mai acorda nicio subvenţie în acest sens.

"Ne obligă şi Uniunea Europeană ca până în iulie să renunţăm cu totul la subvenţie. Am renunţat la 100 de lei să mai dăm ca să ne acoperim plata pe care o avem să o dăm CET-ului şi atunci preţul a ajuns la această valoare, care şi din punctul meu de vedere este insuportabilă pentru cetăţenii municipiului Râmnicu Vâlcea. Am făcut tot ceea ce este omeneşte posibil, am purtat discuţii cu directorul de la CET Govora.

În urma acestor discuţii, au recunoscut o greşeală pe care au făcut-o şi anume că în factura care a fost emisă în februarie pentru luna ianuarie au prins şi câteva zile din luna decembrie la preţul majorat care trebuia aplicat doar de la 1 ianuarie. Se va face o stornare a facturilor, iar în luna ianuarie va regla acest lucru. Am făcut şi solicitare către Guvernul României, ca să ne aloce din fondul de rezervă bani, aşa cum a acordat şi altor municipii care îşi permit să dea o subvenţie de 200 sau 250 de lei la gigacalorie, şi eu sunt convins că vom reuşi acest lucru şi atunci ne vom putea regla în aşa fel încât cetăţenii să plătească în ultimele luni mult mai puţin preţul pe gigacalorie", a mai spus primarul Mircia Gutău.

Şi preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunţat că va solicita în regim de urgenţă Guvernului acordare de fonduri pentru plata subvenţiei la apă caldă şi căldură.

"Primul pas va fi făcut azi. Vom transmite o adresă oficială către Guvernul României, prin care vom solicita alocarea de fonduri, în regim de urgenţă, pentru plata subvenţiei acordate de primărie. Este prioritară pentru mine rezolvarea acestei probleme, fiindcă îi înţeleg pe vâlceni şi mă preocupă identificarea de soluţii rapide, pentru ca populaţia să fie cât mai puţin afectată de creşterea preţului la apă caldă şi căldură. Până la construirea şi punerea în funcţiune a viitoarei centrale în cogenerare de către Consiliul Judeţean Vâlcea, toate autorităţile trebuie să facă tot ce este necesar pentru a ţine sub control preţul gigacaloriei livrate către populaţie", a transmis Rădulescu, printr-o informare de presă.

La sfârşitul lunii trecute, consilierii municipali au aprobat majorarea preţului la gigacalorie de la 424.95 de lei la 531 de lei, conform unei decizii a Curţii de Apel Piteşti din luna decembrie anul trecut, prin care Primăria Râmnicu Vâlcea a fost obligată să crească preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiu la nivelul tarifelor aprobate de ANRE şi să plătească operatorului de termoficare despăgubiri de peste 11,5 milioane de lei pentru că nu a majorat aceste preţuri în anul 2023.

