Cei care au fost nevoiți să iasă din case, au pornit în șir indian prin nămeți, iar când a apărut soarele, trecerile de pietoni au devenit bălți uriașe. Primarul Capitalei bănuiește că operatorii de salubrizare nu și-au mobilizat toate utilajele.

În Capitală, peisajul s-a schimbat dramatic în doar câteva ore. Spre seară, s-a lăsat ceața peste oraș.

Așa că oamenii au fost nevoiți să circule cu mare atenție. Cum nu toate trotuarele au fost curățate, pietonii au mers tot pe șosea.

Nu faci nici 20-30 de metri cu mașina și din întuneric apare un om pe stradă.

Pieton: „Nu am pe unde să o iau. Nu am cum să ajung pe trotuar. Am alunecat mergând pe trotuar. Încă simt că am niște apă în șosete”.

Pieton: „Dacă calc mă îngroapă aș putea spune”.

Pentru șoferi, întreaga zi a fost un calvar.

Șofer: „Pe străduțe e jale, nu au dat zăpada deloc de pe acolo”.

Șofer: „Foarte greu. S-a mers în condiții foarte grele. Am rămas pe Pallady vreo două ore jumate suspendat”.

Șofer: „Abia am ieșit cu mășina din parcare, am fost pe jos la muncă azi. E cât de cât ok. s-a deszăpezit, pe străduțe nu”.

În spatele blocurilor zăpada groasă de o jumătate de metru a înghițit cu totul străzi și trotuare.

Oamenii s-au afundat mai sus de genunchi. Și-au croit drum pe unde au putut. Adeseori s-au încolonat pe câte o cărăruie deschisa cei care au pornit de acasă în zori.

Pieton: „Am mers pe stradă pentru că trotuarele nu erau deszăpezite. Mai veneau mașini din sens invers și exista o posibilitate să se întâmple ceva rău”.

Unele tramvaiele nu au putut circula din cauza zăpezii. Imediat șinele au devenit poteci improvizate.

Pieton: „Am avut noroc de metrou, de la metrou până aici... un pic mai greu, dar noroc că avem pasarelele. E foarte greu, în cartiere nu s-a dat deloc zăpada, am avut noroc că au trecut niște mășini și au făcut cale.”

Corespondent PRO TV: „Zăpada aruncată de utilaje depășește nivelul genunchilor. Oamenii au făcut acolo o alee, dar așteaptă de cel puțin 40 de minute”.

Autoritățile au anunțat că aproape 2.000 de muncitori, dar și sute de utilaje au intervenit pe tot parcursul zilei. Primarul general nu este convins că așa au stat lucrurile.

Ciprian Ciucu - primarul municipiului București: „Din datele pe care le avem, nu se confirmă faptul că operatorii de saluibrizare ai sectoarelor au mobilizat atâția oameni câți au spus că au mobilizat și atâtea utilaje câte au spus că au mobilizat. Am dispus că poliția locală să crească numărul controalelor la nivelul operatorilor de salubrizare”.

Polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru ficare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privin obligațiile efectuării serviciului de iarnă.

Astfel, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

* Sectorul 1 - 12 artere sancționate - cuantum total 60.000 lei

* Sectorul 2 - 11 artere sancționate- cuantum total 55.000 lei;

* Sectorul 3 - 19 cartere sancționate - cuantum total 95.000 lei;

* Sectorul 4 - 19 cartere sancționate - cuantum total 95.000 lei;

* Sectorul 5 - 13 artere sancționate- cuantum total 65.000 lei;

* Sectorul 6 - 11 artere sancționate- cuantum total 55.000 lei

Climatologii spun că de cel puțin 10 ani nu au mai fost așa troiene.