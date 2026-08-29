"Astăzi inaugurăm prima jumătate a ceea ce numim Parcul Liniei, Faza 3, tronsonul cuprins între strada Moineşti şi Lujerului. Vorbim despre aproape 1,2 kilometri de parc liniar, amenajat pe locul unei foste linii de cale ferată industrială, pe o suprafaţă de aproximativ 4 hectare. De astăzi, bucureştenii se pot bucura de acest nou spaţiu verde, destinat plimbărilor, relaxării şi activităţilor în aer liber. Cred că este un model de proiect nu doar pentru Bucureşti, ci şi pentru România, un proiect în care administraţia publică locală, Primăria Generală, ministerele şi alte instituţii au colaborat pentru a transforma un spaţiu abandonat într-unul dedicat comunităţii", a declarat primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, într-o postare pe pagina de Facebook a primăriei de sector.

Potrivit primăriei, tronsoanele inaugurate au zone de sport şi mişcare, joacă pentru copii, zonă de calisthenics, pistă de biciclete, pajişti, plante perene şi o micro-pădure urbană, grădini de ploaie şi soluţii care ajută apa să se infiltreze natural în sol, spaţii pentru relaxare şi lectură.

Sâmbătă şi duminică vor fi ateliere pentru copii, pictură pe faţă, jocuri, baloane de săpun, muzică, lectură şi multe alte activităţi, iar seara - Cinema sub Stele - ediţie specială.

Sâmbătă, de la ora 19:00, poate fi vizionat filmul Mufasa: Regele Leu, iar duminică, ora 19:00 - Prieteni imaginari, precizează Primăria Sectorului 6.