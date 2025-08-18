Primăria Sectorului 3 vrea sancțiuni mai dure pentru abateri legate de parcările de reședință. Cât ar crește amenzile

Primăria Sectorului 3 ar putea majora amenzile pentru anumite abateri legate de utilizarea parcărilor de reşedinţă.

Amenzile ar putea creşte de la 500 - 1.000 de lei la 1.000 - 1.500 de lei, conform unui proiect supus dezbaterii publice.

Cine riscă amenzi

Cei care riscă amenzi:

- nu eliberează locul de parcare o dată pe lună, potrivit programului afişat de către operatorul de salubritate;

- execută amenajări sau construcţii neautorizate în parcare;

- ocupă în mod abuziv locul de parcare de reşedinţă, fără achitarea taxei aferente;

- nu ocupă locul de parcare indicat în autorizaţie, în cazul posesorilor de autorizaţii de parcare emise pentru loc de parcare nominal;

- distrug, deteriorează sau modifică semnalizarea rutieră verticală şi orizontală din cadrul parcajelor;

- ocupă un loc de parcare nenominal pe o durată mai mare de 7 zile consecutive;

- ocupă un loc de parcare nominal sau nenominal în perioada programată pentru efectuarea curăţeniei mecanizate de către Primăria Sectorului 3, inclusiv situaţia în care este ocupat un alt loc decât cel menţionat în autorizaţia de parcare.

Amenzi similare se vor aplica şi persoanelor care ocupă un loc nominal, ca urmare a achitării tarifului orar, însă nu îl eliberează în maxim cinci minute de la momentul contactării de către titularul autorizaţiei de parcare eliberate pentru locul respectiv sau de către agentul constatator.

Două locuri de parcare per imobil

O altă modificare propusă prevede că persoanele fizice sau juridice vor putea solicita al doilea, precum şi al treilea loc de parcare de reşedinţă per imobil, în limita disponibilităţii zonei. În prezent se pot solicita doar două locuri de parcare, în cazul reşedinţelor sau sediilor cu minim două camere.

Conform proiectului supus dezbaterii publice, plata tarifului orar va permite utilizarea unui loc de parcare nominal sau nenominal, pe perioada pentru care s-a achitat tariful, excepţie făcând locurile de parcare nominale, pentru care este obligatorie afişarea la loc vizibil a unui număr de telefon pentru a putea fi contactat.

În cazul în care ocupantul este contactat de către deţinătorul locului de parcare, acesta va avea la dispoziţie maxim 5 minute pentru a elibera locul de parcare, având posibilitatea mutării pe un alt loc de parcare disponibil, până la finalizarea intervalului pentru care a achitat tariful orar.

