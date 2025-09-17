Primăria Sectorului 3 din București vrea să cumpere body-cam-uri pentru poliţiştii locali. Cât costă

Stiri actuale
17-09-2025 | 11:58
politia locala
Inquam Photos / Octav Ganea

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru un sistem integrat complex de camere video corporale.

autor
Mihaela Ivăncică

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 413.223 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 2 octombrie.

Criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut. Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată.

Primăria vizează prin această achiziţie îmbunătăţirea capacităţii de reacţie, responsabilizarea agenţilor în activitatea zilnică şi asigurarea unui climat de încredere între cetăţeni şi autoritatea locală, creşterea siguranţei personale a agenţilor, reducerea reclamaţiilor nejustificate şi crearea unui mediu mai sigur pentru comunitate.

"Scopul aplicării prezentei proceduri este achiziţia unui sistem integrat complex de body-camere video corporale, audio-video portabile destinate îmbunătăţirii capacităţii operaţionale a agenţilor de ordine publică din teren, aferent Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 3 în vederea creşterii gradului de transparenţă în interacţiunea cu cetăţenii şi a protejării personalului aflat în misiuni specifice", se explică în anunţ.

Citește și
protestele din ballymena
Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii
Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, politia locala,

Dată publicare: 17-09-2025 11:42

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”
Stiri externe
Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”

Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără electricitate marți, în jurul prânzului, din cauza unui incendiu la doi stâlpi de electricitate, iar poliția locală nu exclude o posibilă incendiere cu motivație politică, a declarat pentru AFP.

Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii
Stiri externe
Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii

Poliția locală a raportat 1.329 de crime motivate de ură rasială în primul semestru, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani în Irlanda de Nord.

Doi turiști au fost amendați drastic după ce au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă de lângă Valencia înainte de ora 8
Stiri externe
Doi turiști au fost amendați drastic după ce au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă de lângă Valencia înainte de ora 8

Poliția Locală din orașul spaniol Cullera a sancționat marți dimineață doi turiști, în vârstă de 75 și respectiv 80 de ani, pentru nerespectarea regulamentului de acces și utilizare a Plajei San Antonio.

Doi polițiști împușcați mortal, și altul rănit grav, în Australia. Poliția face apel la populație pentru a-l găsi pe suspect
Stiri externe
Doi polițiști împușcați mortal, și altul rănit grav, în Australia. Poliția face apel la populație pentru a-l găsi pe suspect

Doi poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi un altul a fost rănit, marţi, pe o proprietate rurală din estul Australiei în circumstanţe încă neclare, informează poliţia locală, relatează AFP.

Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni
Stiri Sociale
Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

Recomandări
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi
Stiri externe
Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Stiri externe
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Septembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28