Primăria Sectorului 3 din București vrea să cumpere body-cam-uri pentru poliţiştii locali. Cât costă

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru un sistem integrat complex de camere video corporale.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 413.223 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 2 octombrie.

Criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut. Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată.

Primăria vizează prin această achiziţie îmbunătăţirea capacităţii de reacţie, responsabilizarea agenţilor în activitatea zilnică şi asigurarea unui climat de încredere între cetăţeni şi autoritatea locală, creşterea siguranţei personale a agenţilor, reducerea reclamaţiilor nejustificate şi crearea unui mediu mai sigur pentru comunitate.

"Scopul aplicării prezentei proceduri este achiziţia unui sistem integrat complex de body-camere video corporale, audio-video portabile destinate îmbunătăţirii capacităţii operaţionale a agenţilor de ordine publică din teren, aferent Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 3 în vederea creşterii gradului de transparenţă în interacţiunea cu cetăţenii şi a protejării personalului aflat în misiuni specifice", se explică în anunţ.

