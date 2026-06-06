Tribunalul București a decis suspendarea executării HCGMB 106/02.04.2026, actul prin care a fost aprobată noua organigramă a aparatului de specialitate al primarului general, precum și a celor două dispoziții prin care era pusă în aplicare reorganizarea.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată. Suspendă executarea HCGMB nr. 106/02.04.2026, a Dispoziţiilor Primarului General nr. 591/15.04.2026 şi 592/15.04.2026 şi implicit a metodologiilor aprobate prin aceste două dispoziţii, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor.

Citiți știrea integrală pe Spotmedia.ro.