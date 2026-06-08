Muncitorii au descoperit în zona lacului trotinete, biciclete, scaune și cantități mari deșeuri. Acestea vor fi colectate, sortate și eliminate treptat, pe măsură ce nivelul apei va continua să scadă.

„De asemenea, vom aduna peste 20.000 de tone de material din decolmatare, acumulat în zeci de ani. Materialul din decolmatare însă, format din mâl și pietre, rămâne pe loc și va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal. Este una dintre condițiile impuse de Apele Române”, a transmis primăria.

Lucrările au debutat în zona barajului Băneasa, prin amenajarea primei rampe de acces în cuva lacului. Începând de marți, excavatoarele vor intra în zonă pentru a colecta materialul rezultat din decolmatare.

„Acest material va fi amestecat cu piatră spartă și va fi pus între actualul mal degradat și viitorul mal consolidat. Practic, umple un spațiu de un metru lățime, dintre cele două apărări de mal”, a explicat Iulian Drăgunoiu, reprezentantul constructorului.

Lucrările se desfășoară simultan pe ambele maluri ale lacului. Tot din material provenit din decolmatare și piatră spartă este realizat și drumul tehnologic destinat circulației utilajelor, acesta urmând să fie mutat și eliminat pe măsură ce șantierul avansează.

„De săptămâna viitoare, mai deschidem încă un punct de lucru în aval de podul de pe DN1 (între pod și calea ferată); Al treilea punct de lucru va fi pe Șoseaua Nordului, în aval de podul de cale ferată, iar al patrulea va fi în zona Fântânii Miorița. „La 10-14 zile mai deschidem câte un punct de lucru. Acționăm în paralel pe ambele maluri”, adaugă constructorul. Aceste apărări de mal sunt extrem de necesare pentru siguranța noastră, a tuturor. Nu au fost reabilitate niciodată, din 1938, de pe vremea regelui Carol al II-lea”, mai arată instituția.

Primăria Capitalei subliniază că aceasta este doar prima fază a modernizării parcului, care va dura un an și presupune doar lucrări în cuvă.