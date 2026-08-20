S-a întâmplat în condițiile în care nici centrala de la Cernavodă nu funcționează de săptămâna trecută, iar consumul național ar putea crește din pricina caniculei. Oficialii din Energie spun că vom trece peste această perioadă cu ajutorul importurilor și cu o producție mai mare a eolienelor.

Defecțiunea la grupul 5 de la Centrala Turceni a apărut în cursul nopții.

Ștefan Leu, director Termocentrala Turceni: „Aceasta a fost o problemă apărută – o avarie la sistemul sub presiune. Procedura de oprire a fost respectată – s-a oprit în siguranță. A fost declanșată la ora 1:00, noaptea trecută.”

Unitatea va intra în reparații și abia de luni ar urma să producă din nou energie. Grupul 5 era singurul care mai fusese păstrat la Turceni pentru producția de electricitate.

Marin Condescu, fost lider sindical: „Lucrurile deja au început să nu aibă nicio logică. Nu vii și îl debranșezi pe cel pe care trebuia să-l păstrezi în rezervă, în caz că se întâmplă ceva cu celălalt grup. Și cu mașina, când pleci la drum, ai roată de rezervă. Tu nu poți funcționa cu un singur grup la Turceni.”

Cum se va acoperi consumul

Grupul asigura în jur de 300 de MW – producție necesară mai ales seara, când este vârful de consum.

În ultimele zile, la orele de vârf, România consuma sub 7.000 de MW, dar, cu tot cu grupul de la Turceni, producea 5.000 de MW. Mâine ar urma să ajungem la un consum de aproximativ 7.200 de MW.

Ce soluții avem pentru a acoperi deficitul și mai mare?

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Acești megawați pot fi ușor compensați din import. Piața regională este stabilă, există cantități de electricitate disponibile la un preț apropiat de prețul PZU din România, la care s-ar fi tranzacționat și această cantitate produsă de Complexul Energetic Oltenia. De asemenea, există o prognoză preliminară că vom avea un aport sporit din energia eoliană.”

Corespondent PROTV: „Pentru echilibrarea sistemului, de mare ajutor este și reducerea consumului. Un nou mecanism a fost aprobat de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei pentru mai multă flexibilitate. Astfel, marii consumatori și furnizorii ar putea fi remunerați pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică, în anumite intervale, în funcție de nevoia Transelectrica. Costul total final suportat de piață ar putea fi astfel mai mic, spun reprezentanții ANRE.”

Noul mecanism va intra în vigoare după ce Transelectrica va publica procedura.