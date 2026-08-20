Testat pe mai mult de 1.000 de pacienți, serul personalizat țintește până la 34 de caracteristici specifice tumorii și a dat rezultate promițătoare în studiile clinice.

În câteva luni, companiile farmaceutice ar putea cere ca autoritățile competente să evalueze datele medicale în vederea aprobării.

Vaccinul reduce riscul de recidivă

Vaccinul împotriva melanomului este dezvoltat de companiile Merck și Moderna. Este un tratament adjuvant care le-a fost administrat pacienților după îndepărtarea tumorii. La studiul global au participat peste 1.000 de bolnavi, iar datele arată că serul personalizat reduce semnificativ riscul ca melanomul să reapară ori să se răspândească.

Dr. Dean Li, președintele diviziei de cercetare a companiei Merck: „Dacă aplici acest tratament personalizat bazat pe tehnologia dezvoltată de Moderna și tratezi pacienți cu această boală incurabilă - melanom - reduci riscul de recidivă, ceea ce înseamnă că pacienții au o șansă mai bună să fie în remisie și să trăiască mai mult.”

Bolnavilor cu melanom cu risc crescut sau în stadiu avansat le-a fost injectat un tratament adaptat caracteristicilor fiecărei leziuni.

Serul învață organismul să recunoască tumora

Vaccinul conține ARN mesager cu instrucțiuni pentru până la 34 de „semne" specifice tumorii și, odată ajuns în organism, acesta ajută sistemul imunitar să învețe cum arată cancerul, astfel încât limfocitele T să poată recunoaște și distruge celulele tumorale.

Prof. dr. Dan Jinga, medic primar oncolog: „Aceste noi tehnologii permit obținerea unor compuși eficienți, siguri, care ne dau dreptul să sperăm la rezultate spectaculoase. Producerea unui vaccin universal, cu 34 de neoantigene o să permită utilizarea în orice colț din lume.”

Stephane Bancel, CEO Moderna: „Este un moment important pentru medicină, este un moment important pentru pacienți. Suntem foarte încântați pentru ceea ce va însemna pentru pacienți.”

Studiul va evalua și supraviețuirea

Studiul va continua pentru a evalua supraviețuirea generală, spun reprezentanții companiilor.

În câteva luni, ar putea fi depus dosarul pentru evaluarea datelor medicale de către autorități: FDA în SUA și Agenția Europeană a Medicamentului în Europa. După aceea apoi se primește aprobarea pentru ca vaccinul să ajungă la pacienți.

Melanomul este cancerul de piele cu cea mai mare mortalitate. Merck și Moderna derulează studii clinice pentru a afla impactul vaccinului pentru alte tipuri de cancer, printre care cel renal sau de plămâni. Iar alte companii, precum BioNTech și Genentech/Roche, încearcă să dezvolte seruri pentru cancerul pancreatic.

În 2023, Katalin Karikó și Drew Weissman au primit Premiul Nobel pentru Medicină pentru descoperirile care au făcut posibilă dezvoltarea vaccinurilor pe bază de ARN mesager, tehnologie folosită astăzi și în cercetarea unor vaccinuri personalizate împotriva cancerului.

Terapia CAR-T este deja folosită

Pacienții cu unele tipuri de leucemie, limfom sau mielom au deja acces la o terapie revoluționară, denumită CAR-T. Medicamentul este făcut din sângele recoltat de la bolnav, care este prelucrat în laboratoare speciale din Franța, Germania și Elveția, apoi este administrat sub formă de perfuzie. În lume se folosesc 6 astfel de terapii, dar în România este decontată una singură, cu 3 indicații, spun cei de la Agenția Națională a Medicamentului. Alte 2 au primit aprobare și urmează să fie semnate contractele.

Corespondent PROTV: „În România, pacienții au acces la unele tratamente inovatoare chiar și la 3 ani după ce sunt aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului. Chiar dacă sunt autorizații centralizate la nivel european, prin urmare valabile și la noi, apoi sunt introduse pe lista medicamentelor compensate sau gratuite, problema apare la finanțare. În acest moment sunt terapii evaluate și aprobate din 2024, la care bolnavii încă nu au acces. Pentru a supraviețui, unii își cumpără tratamentele din străinătate.”