„Plătim chiria încă un an pentru familile din blocul afectat de explozie! Locatarii imobilului din Str. Vicina 1 primesc ajutor până în octombrie. Am decis să prelungim perioada! Hotărârea a fost votată azi de consilierii generali”, a anunţat, joi, Primăria Bucureşti. scrie News.ro.

Familiile primesc sprijin financiar încă un an

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, 43 de familii afectate de explozie beneficiază de acest sprijin, fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei.

Între timp a demarat procedura de evaluare a blocului afectat de explozie şi a altor imobile din apropiere. Vor fi verificate în jur de 270 de apartamente de la 5 scări, precum şi şcoala din vecinătate.

„Este vorba despre: Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1); Bl. 30, sc. 1 şi sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319); Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317); Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3)”, a transmis primăria.

Blocurile din zonă vor fi verificate

De asemenea, vor fi montaţi senzori în scara alăturată celei unde a avut loc explozia.

„Atenţie! Cine refuză să permită accesul în casă, semnează şi îşi asumă că, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereţii casei, nu va putea solicita despăgubiri”, se arată în comunicat.

Urmează apoi lucrările de punere în siguranţă, care vor dura 50 de zile, iar, la finalul acestora, locatarii din scara afectată vor putea intra să-şi recupereze bunurile, sub coordonarea şi însoţiţi de ISU.

Până în prezent, PMB a predat amplasamentul şi a dat ordinul de începere, s-au realizat branşamentele de apă, energie electrică şi internet şi s-au semnat contratele cu furnizorii, necesare organizării de şantier; a recepţionat, pe 30 iulie, proiectul tehnic.