El a venit pentru a participa la prezentarea sa în calitate de jucător al echipei Ravenna, o formaţie din Serie C căreia i s-a alăturat în cadrul strategiei comerciale a clubului. Alături de Ravenna, este de aşteptat să dispute cel puţin un meci oficial, scrie EFE, citat de Agerpres.

Starul brazilian, care şi-a anunţat revenirea în fotbalul profesionist în luna iunie a anului trecut, la vârsta de 46 de ani, alături de această echipă din nordul Italiei, a sosit pe aeroportul din Forli pentru a fi prezentat în cadrul evenimentelor organizate de clubul din Ravenna pentru noul sezon.

Clubul a distribuit pe reţelele de socializare imagini cu "Dinho" la sosirea sa în Italia, în care legenda fotbalului este surprinsă făcând gestul său caracteristic "shaka", întinzând degetul mare şi cel mic, în timp ce restul degetelor sunt îndoite spre palmă.

Câştigătorul Balonului de Aur, campion mondial cu Selecao, a sosit în regiunea Emilia-Romagna cu un zbor de la Milano şi s-a întâlnit cu croatul Luka Modric, mijlocaşul lui AC Milan, aşa cum a arătat brazilianul pe reţelele sale de socializare. Ronaldinho a jucat două sezoane şi jumătate pentru Milan.

Ronaldinho menţine o relaţie excelentă cu preşedintele Ignazio Cipriani, un om de afaceri italian provenind din familia care deţine grupul de restaurante Cipriani, cel care a preluat clubul Ravenna în 2024 ca un proiect personal legat de oraşul său natal, cu scopul de a-i stimula dezvoltarea.

Acordul care îl implică pe fostul mare jucător vizează în mod clar o acoperire internaţională şi extinderea brandului, bazându-se pe parteneri precum Black Duck şi pe acorduri comerciale, precum cel semnat cu Nike.

Vedeta urmează să dispute un meci oficial pentru echipa italiană din al treilea eşalon, deşi clubul nu a dezvăluit încă momentul în care ar putea avea loc debutul său.

La prezentarea oficială a jucătorului, care a avut loc în urmă cu aproape două luni la Miami (Statele Unite), Ronaldinho a insistat asupra faptului că principala sa motivaţie rămâne bucuria pe care i-o oferă mingea.

"Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi sunt entuziasmat să aduc acest spirit la Ravenna. Să înceapă magia!", a spus atunci.