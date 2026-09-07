Politicienii ar putea decide să le comaseze. Dar sunt ocupați cu alte treburi, în timp ce mulți primari și funcționari stau pur și simplu degeaba și sunt plătiți din banii românilor. Vorbim despre toate acestea, într-o nouă campanie, marca „Știrile PRO TV” - „Statul degeaba”.

Două sate, Brebu Nou și Gărâna alcătuiesc comuna Brebu Nou în județul Caraș-Severin. 166 de oameni figurează aici la ultimul recensământ. În realitate, în comună locuiesc permanent până într-o sută de oameni. Mai toate casele au lacăt pe poartă și obloanele trase. Proprietarii trăiesc în alte părți și vin aici doar în vacanță. Așezarea este în topul celor mai mici comune din țară. Primăria are 7 angajați. Am găsit unul singur la lucru. E marți dimineață ora 9,30.

Enea Nicolae este șef serviciu Voluntariat. Dă telefoane, se agită. Spre ora 10 apare relaxat viceprimarul Maletici Zlatomir cu aceeași variantă.

Prin urmare, primarul și secretarul sunt la oraș la ședință. În 2025, Primăria Brebu Nou a avut venituri de 500 de mii de lei, dar a primit de la guvern un milion o sută de mii de lei pentru a nu intra în faliment. Peste drum de primărie, se lucrează.

Maletici Zlatomir, viceprimar Brebu Nou: Asta e căminul. Aici este școala.

Reporter: Câți copii aveți în momentul ăsta?

Maletici Zlatomir: N-avem niciunul... Dar nu se știe niciodată, poate se repopulează…

Banii pentru lucrare au venit de la guvern din PNRR. 4 milioane de lei.

Școala e în Gărâna. În satul Brebu Nou se lucrează de zor la un alt sediu de primărie.

Bani tot de la guvern.

Și astfel de situații sunt în toată țara. Bani aruncați pe apa sâmbetei. O posibilă soluție pentru a reduce din cheltuieli este comasarea comunelor mici sau o reorganizare teritorială. Avem 2862 de comune din care 2395 au sub 5 mii de locuitori. Aproape 900 de comune n-au nici 2 mii de oameni. Avem și 120 de orașe cu populație de până în 10 mii de cetățeni. Mai avem 41 de consilii județene, 42 de prefecturi plus consiliul general al capitalei și consilii de sector. Toate aceste entități funcționează cu bani din bugetul statului care a fost secătuit. 67 de miliarde de lei au fost alocate în 2025. Am vorbit despre acest subiect și acum 3 ani în campania Statul degeaba.

Am arătat cum se toacă bani degeaba. I-am tras de mânecă pe mai marii țării.

Acești oameni n-au făcut nimic. Am revenit acum la actualii lideri.

Sorin Grindeanu recunoaște că n-a făcut nimic, dar plusează.

Prin urmare, speranțe mari nu sunt. În 2025 în Brebu Nou, în total, au ajuns mai bine de 6 milioane de lei din bugetul statului. Pentru o primărie în care angajații nu sunt la treabă și investiții în clădiri care vor sta nefolosite. Pentru că nu sunt oameni.

Primar este Gabriel Iosif Bordea.

Primarul ajunge rar în comună cu elicopterul. Face parte dintr-o familie înstărită din Timișoara, e ocupat cu afacerile. Cristian Gâfu este prefectul județului.

Cristian Gâfu, Pprefect Caraș-Severin: Cine poate să-i tragă la răspundere pe acești funcționari care nu vin la treabă? Pe textul de lege numai conducătorul instituției, respectiv primarul. Și primarul dacă nu vine nici el… și primarul, dacă nu vine, nici el nu are de unde să știe că nu vin nici ei. Nimeni. Nimeni.

Am revenit în ziua următoare. Nici urmă de primar, dar a apărut secretara care a și dispărut când ne-a văzut. Un cetățean a convins-o totuși să vină la primărie.

Secretara se așază între maldărele de hârtii și își face de lucru. O lăsăm.

Și locul își intră în ritmul firesc. Nu se întâmplă nimic, dar se toacă bani.