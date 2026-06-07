"Orice victorie aduce încredere, aduce curaj. Cred că am lucrat bine. Am arătat că se poate. Cred că trebuie să creadă mai mult în ei, pentru că pot mult mai mult. Am planificat totul bine şi băieţii au dat totul, fiecare a dat cât a putut. Bine că s-a terminat aşa. Cred că suporterii au plecat fericiţi acasă. S-a văzut că am lucrat.

Jucătorii toţi cred că au făcut bine. Apoi, curajul pe care l-au avut, să facă presiune... Am ieşit la joc. Când am aşteptat am luat gol. Dacă stai mai departe de poartă e mai greu să iei gol.

Cel mai bun lucru care s-a văzut este că se poate. Am rulat 30 de jucători. Sperăm să fim inspiraţi. Mai avem mult de muncă, suntem la început", a spus Hagi la Prima TV.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 2-1, selecţionata Ţării Galilor, într-un meci de pregătire, primul acasă de la revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea tehnică a naţionalei. Cele două goluri ale tricolorilor au fost aduse de Adrian Rus și Florinel Coman.