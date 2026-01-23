Primăria Municipiului București și edilul Ciprian Ciucu au anunțat recent „o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde”: instalarea unor capacități modulare de producție a energiei termice.
Mai multe detalii pe SpotMedia.ro.
Trece timpul, iar mii de bucureșteni așteaptă, în continuare, un răspuns clar la o întrebare simplă: când se vor încălzi caloriferele și apa de la robinet?
Sâmbătă sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Festivitățile vor debuta la Focșani, după care se vor muta la Iași. Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ambele evenimente.
Ancheta în cazul exploziei din Calea Rahovei, care a omorât pe loc 3 persoane și a distrus 54 de apartamente, a fost extinsă.
După un conflict verbal, doi elevi din Maramureș s-au luat la bătaie în pauza dintre ore. Unul a fost transportat cu ambulanța la spital. Directorul a fost cel care a sunat la 112, iar conducerea școlii a deschis și o anchetă internă.
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că s-ar putea schimba „lăutarul”, şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă.
În Emiratele Arabe Unite continuă - pentru a doua zi la rând - discuțiile menite să oprească războiul din Ucraina. În premieră de la începutul conflictului, stau în aceeași încăpere reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.