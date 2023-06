Prima slujbă a Papei Francis, după operație. Medic: Sănătatea lui „i-ar face invidioși pe mulți oameni de 50 de ani”

Sfântul Părinte a oficiat duminică, 18 iunie 2023, rugăciunea ”Îngerul Domnului”, prima după recenta operație de hernie abdominală. Medicul chirurg care l-a operat de două ori pe papa Francisc, profesorul Sergio Alfieri, a acordat un interviu pentru Vatican Media. ”Nu sunt îngrijorat pentru sănătatea sa. Inima și analizele sângelui i-ar face invidioși pe mulți oameni de 50 de ani”, a spus medicul Alfieri.

Papa Francisc a oficiat duminică rugăciunea ”Îngerul Domnului”: a comunicat directorul Sălii de Presă a Sfântului Scaun, Matteo Bruni, în ziua în care Sfântul Părinte a fost externat din spitalul ”Agostino Gemelli” din Roma.

La externarea papei Francisc din spitalul ”Agostino Gemelli” din Roma, vineri 16 iunie, medicul chirurg care l-a operat de două ori pe Sfântul Părinte, profesorul Sergio Alfieri, spune că nu are nicio îngrijorare în ceea ce privește sănătatea papei. Mai mult, a spus profesorul Alfieri, ”inima și analizele sângelui i-ar face invidioși pe mulți oameni de 50 de ani. Sper numai ca papa să-și reducă angajamentele apăsătoare pentru abdomen”. În ceea ce privește călătoriile apostolice din următoarea perioadă – mai precis, în Portugalia la începutul lunii august și în Mongolia la începutul lunii septembrie – medicul a dat asigurarea că ”după ce se vor fi încheiat procesele de cicatrizare, va putea să le efectueze mai bine decât atunci când le-a planificat”.

Papa a fost internat pe 7 iunie a.c., când a fost supus unei operații de hernie abdominală. Externat din spital în cursul dimineții de vineri, Sfântul Părinte a mers să se roage în fața icoanei Fecioarei Maria ”Salus Populi Romani” (Salvarea poporului roman) din bazilica Sfânta Maria cea Mare. Pe drumul de întoarcere la reședința sa din Casa ”Sfânta Marta”, în Cetatea Vaticanului, papa a făcut o scurtă vizită la călugărițele institutului ”Santissima Maria Bambina”, la doi pași de Piața Sfântul Petru, și s-a oprit din nou din drum ca să salute forțele de ordine și să le mulțumească pentru serviciul lor.

Audiența generală a fost anulată

În agenda papei din zilele următoare, potrivit Sălii de presă a Sfântului Scaun, sunt confirmate toate audiențele private, care au fost programate pentru această perioadă înainte de operația chirurgicală a Sfântului Părinte, cu excepția audienței generale de miercuri, 21 iunie a.c., care l-ar fi supus pe pontiful de 86 de ani la o solicitare fizică deosebită. Decizia suspendării audienței generale de miercurea viitoare, a mai precizat Matteo Bruni, are la bază cerința medicilor ca papa să urmeze cu o mai mare atenție decât în trecut parcursul de recuperare după operația la abdomen și anestezia generală din 7 iunie.

Sergio Alfieri: Papa le va face pe toate mai bine decât înainte

Profesorul Alfieri, care l-a operat pe Sfântul Părinte de două ori în mai puțin de trei ani, își exprimă o justificată satisfacție pentru felul în care a decurs operația și refacerea relativ rapidă a celui operat. A recunoscut că pacientul care acum are 86 de ani, s-a arătat un pic mai ”indisciplinat” în 2021: ”după 4-5 zile, bătea din picior ca să se întoarcă acasă”, a spus medicul chirurg. De data aceasta, papa a acceptat îndemnul medicilor de a urma o convalescență mai lungă și care, a spus profesorul Alfieri, ar fi de dorit să continue cel puțin câteva săptămâni la domiciliu, astfel papa să-și poată desfășura toate obligațiile de o manieră ”mai viguroasă”. ”Singura sugestie pe care putem să i-o dăm”, a spus chirurgul, ”este să meargă înainte. Are mintea unui om de cincizeci de ani, după cum am mai spus. Avem cu toții nevoie de un papă în aceste condiții”.

O lună de convalescență, fără eforturi mari

Desigur, a recunoscut medicul în ceea ce privește perioada de convalescență, ”nu putem să-i cerem să nu lucreze, pentru că el a început deja să lucreze. I-am cerut, recomandat și explicat că o bună convalescență acum îi va permite mai târziu să fie operativ în toate obligațiile pe care și le-a planificat din luna iulie încolo, inclusiv călătoriile apostolice. Așadar, nu trebuie să stea la pat, absolut nu, dar trebuie să fie încă atent la efort. Cel puțin o lună de convalescență în care să aibă grijă de mușchii abdominali, astfel încât aceștia să se poată cicatriza bine și apoi să-și reia cât mai bine angajamentele de după luna iulie”.

Întrebat dacă are vreo îngrijorare pentru viitor, dat fiind că operația a mers bine, profesorul Alfieri a spus că ”nu, în sensul că Sfântul Părinte, față de alte persoane de vârsta lui de 86 de ani, are o inimă perfectă. Analizele sângelui i-ar face invidioși pe mulți oameni de 50 de ani pentru că nu are niciun parametru în afara normei, nici măcar unu: glicemia, colesterolul, globulele albe... Are un nivel optimal de hemoglobină. Nu are nicio problemă. Organele vitale, pe care le analizăm la pacienți când se evaluează o situație critică, sunt sănătoase. Inima e sănătoasă, nu a avut niciodată probleme. Rinichii funcționează foarte bine, plămânii funcționează foarte bine. Voi ați observat din când în când acel șuierat, dar trebuie să țineți cont de altă operație pe care a avut-o în tinerețe, îndepărtarea unei părți a lobului [pulmonar]. El are, de aceea, mai puțin plămâni decât alții, dar aceasta e o realitate dintotdeauna. Nu asta ne îngrijorează. Preocuparea pe care o am este ca el să facă o bună convalescență, ca el și cei din jurul lui, în prima lună după operație, să limiteze un pic obligațiile, nu în general, dar cele mai apăsătoare, care au a face cu eforturile de la nivelul peretelui abdominal”.

Sursa: Vatican News Etichete: , , , , Dată publicare: 18-06-2023 15:03