Planșeul unei clădiri din Centrul Vechi s-a prăbușit. Unde se vor muta persoanele evacuate

Nu este nevoie nici măcar de un cutremur pentru ca vechile clădiri, unele de peste un secol, din centrul Capitalei, să înceapă să se dezmembreze.

S-a întâmplat duminică, într-un bloc din Centrul Vechi, unde planşeul care separă parterul de subsolul imobilului, s-a prăbuşit din senin.

Pompierii au improvizat o punte pe care au evacuat cele 12 persoane care se aflau înăuntru în acel moment.Locatarii au fost duşi provizoriu în locuinţele de necesitate puse la dispoziţie de Primăria Capitalei.

Planşeul care separa parterul de subsolul blocului s-a prăbuşit duminică înainte de ora 22. Rămaşi blocaţi în apartamente, oamenii au sunat imediat la pompieri.

Locatară: "E soţul înăuntru, mai sunt vecini şi aşteptăm să-i evacueze. Eu am venit acum de la serviciu şi sunt în stradă."

În acest moment nici o persoană nu poate intra în imobil. Singurele care pot face acest lucru sunt doar autorităţile. În ceea ce-i priveşte pe locatari, aceştia au fost iniţial îndrumaţi să urce la etajul clădirii pentru a putea fi evacuaţi cu ajutorul unei autoscări. Însă, în cele din urmă, au ieşit tot pe uşa de la intrarea în bloc.

12 persoane, din tot atâtea apartamente, au fost ajutate de pompieri să iasă în siguranţă din bloc.

Col. Irinel Precup, ISUBIF: "Efectiv au fost scoase 12 persoane din apartamente. Două au venit de la serviciu şi au fost şi ele evacuate. La ora asta o să se întrerupă curentul electric şi gazele în această clădire pentru a nu mai fi alte probleme."

Aceasta este locul în care s-a prăbuşit planşeul. Este fix în fata scărilor, aşa că pompierii au fost nevoiţi să creeze o rampă de acces pentru a putea evacua pe rând locatarii.

Imobilul, cu statut de monument istoric, este construit în 1875. Locatarii, care plătesc chirie la stat, au făcut până acum numeroase sesizări.

Vecin: "Nişte scări de lemn, şubrede. Era de mult aşteptată situația asta, chiar de la cutremur mă aşteptam."

Locatară: "Am făcut cereri să ne mute şi răspunsul ăsta ni s-a dat: că este în pericol de prăbuşire. Acum 4 zile am măturat scările şi am văzut că se mişcau plăcile din parter. Am anunţat şi nu a venit nimeni."

Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei: N-a simţit nimic că dacă simţea, cum am venit acum, veneam atunci. N-a început consolidarea pentru că singurii şi cei trei proprietari ai clădirii, ca restul sunt chiriaşi, nu au vrut să semneze."

Potrivit autorităţilor, prăbuşirea planşeului ar fi fost cauzată de o intervenţie neautorizată la structura de rezistenţă, petrecută în subsol.

Locatarii au fost mutaţi în două blocuri ale Primăriei.

