Prețuri mai mari la carnea de vită. Cât a ajuns să coste un kilogram

În primele luni ale anului, România a exportat cea mai mare cantitate de carne de vită, dar și animale vii, din ultima decadă.

Creștem vaci și tăurași de calitate superioară, însă dăm aproape tot în străinătate. Clienții principali vin din țările arabe. Acasă, carnea de vită pe care o găsim noi în galantare sau la restaurante este, de la zi la zi, mai scumpă și, mare parte, din alte țări.

George Manole, chef bucătar: ''Aici e picania care estre o tăietură au descoperit-o brazilienii din pulpă de vită accesibilă. Asta e 70 de lei pe kilogram, o piesă accesibilă și desi e din pulplă se poate pune pe grătar un medium rare. E excelentă".

George lucrează ca bucătar și de 8 ani gătește exclusiv carne de vită.

George Manole, chef bucătar: "Au început, în decursul anilor, oamenii să cunoască vita, să treacă de la bălțata românească, care, știm cu toții, când mama o fierbea cinci ore, pe când la angus nu ai nevoie de mult timp''.

Ai însă nevoie de bani. Un T-bone de vită angus costă 140 de lei kilogramul, iar pentru antricot o să dați 167 de lei. Cu 20-30 de lei mai mult față de anii trecuți.

În același timp și fermierii au început să crească rase de carne aduse din alte țări. Așa se face că în prima jumătate a anului 2021, conform datelor furnizate de Instititul de Statistică, am avut un vârf la export în privința cărnii de vită. Din ianuarie până în mai, anul acesta, am exportat peste 30.000 de tone, animale vii și carne procesată. Am vândut și carne congelată, însă puțin, 400 de tone. Pe de altă parte, am cumpărat de la alții peste 4.000 de tone.

Claudiu Davițoiu, proprietar fermă: ''Adevărul ăsta e că a crescut exportul. Noi vindem tăurașii în special, vindem la anumite firme care se ocupă de export, nu ia pentru consum intern. Ce e pentru consum intern vindem la abatoare românești, dar ele nu cumpără tăurași, că e scump. Pe piața noastră românească ajung vacile reforma, care după 3-4 cicluri de muls le îngrășăm și le vindem la abatoare românești care le bagă la mezeluri, pentru că sunt mai grase, iau apă, mai multă sare și așa mai departe, carne mai maturată''.

Claudiu Davițoiu are o fermă aproape de Capitală. Într-un grajd crește peste 400 de vaci pentru lapte. Are și în jur de 250 de vaci pe care le ține pentru reproducere, restul merg la export.

Claudiu Davițoiu, proprietar fermă: ''10-15% a crescut prețul la kilogram pentru export. Firmele care fac export, arabe în special, majoritatea sunt rude între ei și au făcut în țăra un cartel să zic așa. În România, ei sunt veri, frați rude, ei adună. Au pe lângă Ialomița, Constanța ferme care îi duc acolo și îi finisează un pic, le dă o mâncare mai bună înainte de livrare, îi îmbarcă la vapor și îi duc la export''.

Triplarea prețului furajelor au scumpit și carnea, așa că cei care vor să mănânce vită trebuie să se aștepte la prețuri tot mai mari.