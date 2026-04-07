Vremea azi, 7 aprilie 2026. Răcire accentuată în toată țara cu ploi, lapoviță și ninsori

Vântul are intensificări peste tot și atinge viteze mai mari în zonele înalte ale masivelor sudice. Maximele pornesc de la 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung pe la 19...20 de grade în Muntenia și în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, iar peste noapte e posibil să vină ceva precipitații slabe, sub toate formele. Se simte și vântul, iar maximele se opresc la 17 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei norii se înmulțesc și sunt ceva condiții de ploaie - mai ales în zona Moldovei. După lăsarea nopții s-ar putea să cadă lapoviță sau să ningă. Vântul bate tare, iar în zona montană ajunge la viteze de 120 de km/h. Se mai răcorește, dar tot se ating 18 grade.

Temperaturile scad și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde vor fi cel mult 14 grade. În timpul zilei e posibil să picure trecător, însă la noapte vor fi și ninsori, și lapoviță. Tot atunci, la munte ninge și se depune strat de zăpadă. Vântul are intensificări, iar la munte va fi viscol.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se adună norii, iar precipitațiile apar, trecător, în zona montană înaltă. Vântul poate să atingă viteze de 70 de km/h, iar temperaturile, în scădere față de luni, se opresc la 16 grade în Maramureș, pe la Satu Mare.

În vestul țării găsim vreme mai bună, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul, însă, are intensificări și se face mai răcoare. La amiază, în Banat se vor înregistra 17 grade.

În Transilvania avem atmosferă schimbătoare. Vântul bate tare în toată provincia și atinge viteze mai mari în zona Meridionalilor. Și pe-aici se mai răcește și vor fi cel mult 16 grade, pe la Alba Iulia. La noapte o să fie lapoviță și ninsoare, iar la munte va fi viscol.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi frumoasă: domină atmosfera însorită și nu prea sunt semne de precipitații. Vântul, însă, agită atmosfera, iar temperaturile, în scădere față de ieri, ajung la 19, poate chiar 20 de grade.

În ținuturile sudice avem soare și vreme bună. Vântul are intensificări și ajunge la viteze de 70 de km/h. Maximele ating 18, poate chiar 19 grade în Lunca Dunării - valori apropiate de normalul perioadei.

Vremea în București

În București se răcorește, dar, chiar și-așa, la amiază tot se ating 19 grade. Avem soare pe tot parcursul zilei și un vânt destul de insistent. Spre dimineață e posibil să apară precipitații sub toate formele.

Miercuri cerul se umple de nori și e posibil să picure trecător. Vântul continuă să agite atmosfera, iar temperatura se oprește la 14 grade - o valoare ușor sub normalul perioadei.

Joi se arată, trecător, soarele, dar continuă să se răcească. La amiază nu vor fi mai mult de 12 grade. Pe seară o să plouă slab, iar în noaptea de joi spre vineri s-ar putea să cadă lapoviță.

Și vineri va fi destul de frig, iar maxima se oprește la 11 grade. Cerul rămâne acoperit și o să plouă - mai ales în timpul zilei.

Vremea la munte

La munte găsim vreme destul de bună, dar se mai răcește față de luni. Doar în nordul Orientalilor se adună norii și, izolat, vin câteva precipitații slabe. Vântul bate tare în toată zona montană, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de peste 120 de km/h. Peste noapte o să ningă viscolit în masivele estice și în cele sudice.

Miercuri temperaturile continuă să scadă. Se înnorează și o să ningă viscolit în majoritatea masivelor. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură se depune strat de zăpadă și tot acolo vântul bate cu 120 de km/h.

Ziua de joi aduce tot vreme rece. Avem cer acoperit și vin alte ninsori. Vântul continuă să agite atmosfera în toată zona montană și atinge viteze mai mari pe creste.

Vineri se face foarte frig. Vântul pierde din intensitate, dar o să ningă în majoritatea masivelor. La altitudini mari stratul de zăpadă continuă să crească.