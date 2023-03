Soția lui Alexei Navalnîi pe scena Premiilor Oscar 2023: „Rămâi puternic, dragostea mea”

Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller și Shane Boris, realizatorii documentarului Navalny, despre viața lui Alexei Navalnîi, opozantul lui Vladimir Putin, aflat în prezent în închisoare, au urcat pe scenă alături de Iulia Navalnaia, soția dizidentului rus.

După un discurs puternic al regizorului Daniel Roher, în care a transmis și un mesaj din partea lui Navalnîi și a criticat războiul din Ucraina, la microfon a venit soția opozantului rus.

Iulia Navalnaia a spus câteva cuvinte în limba engleză și i-a transmis soțului ei să „rămână puternic”.

Soțul meu este în închisoare pentru că a apărat democrația, pentru că a spus adevărul. Alexei, visez la ziua în care vei fi liber și țara noastră va fi liberă. Fi puternic, dragostea mea. Rezistă, dragostea mea”, a fost mesajul emoționant al Iuliei pentru soțul ei.

La categoria cel mai bun documentar de la Oscar 2023 au mai fost nominalizate: All That Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 13-03-2023 03:13