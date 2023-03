Michelle Yeoh a câștigat premiul Oscar 2023 pentru cea mai bună actriță în rol principal

Michelle Yeoh (”Everything Everywhere All at Once”) a câștigat recunoaștere internațională pentru rolurile sale din filmul cu James Bond ”Tomorrow Never Dies” (1997) și din filmul de arte marțiale al lui Ang Lee, ”Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000).

Filmul Everything Everywhere All at Once poate fi urmărit acum online pe VOYO.

Iată care sunt actrițele care, în 2023, au concurat pentru titlul de ”cea mai bună actriță” la premiile Oscar:

-► Cate Blanchett (”Tár”) are o ”colecție” impresionantă de premii, 202, dar și multe nominzalizări: 268. Considerată una dintre cele mai bune actrițe ale generației sale, este cunoscută pentru rolurile în filme independente, blockbustere, dar și pe scenă.

A primit numeroase distincții, printre care două premii Oscar, patru premii ale Academiei Britanice de Film și patru premii Globul de Aur, pe lângă nominalizările la un premiu Tony și două premii Primetime Emmy.

-► Ana de Armas (”Blonde”) a obținut, până acum, 10 premii și 37 de nominalizări. A devenit cunoscută cu rolul din filmul SF Blade Runner 2049 (2017).

Iar pentru interpretarea rolului asistentei medicale Marta Cabrera din filmul polițist Knives Out (2019), a fost nominalizată la premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriță.

-► Andrea Riseborough (”To Leslie”) are 22 de premii și 22 de nominalizări, în total.

Printre altele, Riseborough a primit o nominalizare BAFTA pentru interpretarea lui Margaret Thatcher în filmul de televiziune The Long Walk to Finchley (2008) și a fost lăudată de critici pentru interpretările sale în miniseriile Channel 4 The Devil's Whore (2008) și National Treasure (2016), precum și în miniseria BBC One The Witness for the Prosecution (2016).

-► Michelle Williams (”The Fabelmans”) are 53 de premii în palmares, dar și 177 de nominalizări.

Cunoscută mai ales pentru rolurile din filmele independente de mici dimensiuni, cu subiecte întunecate sau tragice, a primit diverse distincții, printre care două premii Globul de Aur și un premiu Primetime Emmy, pe lângă nominalizările la cinci premii Oscar și un premiu Tony.

Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 13-03-2023 05:44