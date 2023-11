Premierul PSD Marcel Ciolacu întărește discursul anti-UE al AUR. Simion a preluat și el tema dosarului PNRR care e de negăsit

"Este vorba despre acel PNRR care se tot renegociază, dar al cărui text original asumat de România nu e de găsit, ca multe alte documente importante. E vorba de acel PNRR în care am fost anunţaţi că vom primi bani europeni, dar de fapt a trebuit să mărim contribuţia noastră la "Înalta poartă" şi la Comisia Europeană. E vorba de nişte bani, jumate dintre ei îi luăm împrumut. E vorba de nişte bani din care pentru dezvoltarea României concret primim prea puţin. (...) Noi suntem în momentul ăsta pe o foaie de parcurs care, în opinia mea, pe care mi-o menţin, duce la desuveranizarea ţării", a declarat Simion la dezbaterea "PNRR - un dezastru naţional în aşteptare?", organizată de Alianţa pentru Unirea Românilor la Camera Deputaţilor.

În urmă cu două zile premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat presei că a cerut documentul PNRR în guvern dar că nu l-a găsit. Ulterior s-a lăudat că a convins, „după luni”, Comisia Europeană să renunțe la pragul de 9,4% din PIB în cazul pensiilor din PNRR, respectiv chiar din documentul pe care a declarat că nu îl găseste.

Prim vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, consideră că nu era nevoie de creşterea taxelor şi impozitelor pentru firmele româneşti, ci era suficient să fie create proceduri simple prin care să fie absorbite fondurile europene.

"Noi putem folosi aceşti bani pentru a ne întări suveranitatea. Până la urmă sunt bani la care românii cotizează. (...) Faptul ca cei de la Bucureşti preferă să-şi urmărească doar propriile interese nu înseamnă că nu putem folosi aceste sume pentru dezvoltarea ţării, Cred că ar fi fost o bună ocazie să ieşim din criză folosind aceste sume, dar, cu părere de rău, din aproximativ 30 de miliarde de euro, după aproape doi ani, Romania a reuşit să atragă în BNR undeva sub 9 miliarde, dar de folosit sub un miliard (...), pentru că Guvernul trebuie să îndeplinească şi nişte condiţii şi să depună proiecte. Astăzi nu sunt proiecte, iar asta înseamnă că suntem la doi ani distanţă să începem să cheltuim sume importante, or iar în acest ritm probabil că undeva peste 15 ani vom reuşi să cheltuim cele 30 de miliarde din PNRR. (...) Nu era nevoie de un mare efort de creştere a taxelor şi impozitelor pentru firmele româneşti, aşa cum au făcut ei astăzi (...) ca sa poţi creşte veniturile pensionarilor, cei care au fost cei mai afectaţi de pandemie. Era suficient să creezi proceduri simple prin care să absorbi fondurile europene", a subliniat Lulea.

Potrivit analistului Ilie Şerbănescu, "PNRR-ul aste apogeul, prin dimensiuni şi implicaţii, a ceea ce constituie de ani de zile aşa numita problemă a fondurilor europene".

Au fost prezenţi la dezbatere reprezentanţi ai Ministerului Familiei, sindicatelor, asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale, analişti.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 22-11-2023