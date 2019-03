Premierul a recunoscut că a discutat cu Timmermans despre justiţie. "MCV e discriminatoriu"

Agerpres

Prim-ministrul Dăncilă susţine că la discuţia cu Timmermans a avordat problema MCV, dar nu a menţionat "îngrijorările" despre care vorbea Comisia Europeană.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Bruxelles a convenit cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, crearea unei comisii mixte, formată din experţi ai Guvernului şi de la Bruxelles, care să analizeze punctual stadiul MCV şi a reafirmat că Executivul de la Bucureşti îşi doreşte ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, pe care îl consideră "discriminatoriu".

"Într-adevăr, am avut două întâlniri foarte importante, prima întâlnire cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - am abordat problema MCV-ului, am hotărât de comun acord să înfiinţăm o comisie care să analizeze punct cu punct, o comisie formată din experţi din Guvernul României, experţi de la Bruxelles, astfel încât să facem paşi importanţi, pentru că, aşa cum ştiţi, noi ne dorim ridicarea MCV-ului. Considerăm că MCV-ul este discriminiatoriu, pentru că numai România şi Bulgaria sunt supuse acestui Mecanism de Cooperare şi Verificare şi considerăm că atât obligaţiile, cât şi oportunităţile trebuie să aibă un caracter egal pentru toate statele membre. Deci, am convenit acest lucru, am convenit să discutăm în cadrul vizitei pe care Frans Timmermans o face luni în România să discutăm concret (...) şi să vedem cum vom face primii paşi în această direcţie", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la România Tv.

Premierul a adăugat că, în opinia sa, această abordare este una corectă, pentru că "dacă vrem să avansăm trebuie să avem dialog".

"Pe un dialog constructiv, pe probleme concrete, cred că putem face paşi importanţi, astfel încât să solicităm pentru a nu ştiu câta oară ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare", a spus Dăncilă.

Fiind întrebată dacă în cadrul întrevederii cu oficialul CE s-a discutat şi despre faptul că în justiţia din România se redeschid dosare ca urmare a unor decizii ale CCR privind faptul că judecătorii nu au fost aleşi aşa cum ar fi trebuit în completurile de judecată, premierul a răspuns: "Ca prim-ministru trebuie să fiu atentă ca legea să fie respectată şi legea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi".

"Am văzut că sunt aceste completuri de 5 care au fost alese, judecătorii au fost selecţionaţi în mod ilegal. (...) Nu ştiu care va fi decizia pentru fiecare proces în parte, pentru că tot judecătorii vor înfăptui justiţia şi decizia o vor lua domniile lor, dar, în acelaşi timp, fiecare cetăţean din România trebuie să aibă certitudinea că a fost judecat în mod corect şi, din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să susţinem acest lucru. Am discutat încă de data trecută cu Frans Timmermans, vom continua discuţiile în România, i-am explicat faptul că pentru mine, ca prim-ministru, este foarte important să respectăm statul de drept, să avem independenţa justiţiei, să luptăm împotriva corupţiei, dar, în egală măsură, pentru mine este important ca drepturile cetăţenilor să fie respectate, iar în România fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul la un proces corect. Şi cred că acest lucru este foarte important şi cred că sunt în asentimentul tuturor cetăţenilor, pentru că poate decizia a fost bună, dar fiind un proces judecat de un complet care nu a fost legal, va exista întotdeauna impresia că decizia respectivă nu este o decizie corectă. Şi atunci, cred că trebuie să dăm posibilitatea tuturor să aibă dreptul la un proces corect, chiar dacă vor rămâne aceleaşi sentinţe sau se vor modifica, acesta nu este atributul prim-ministrului şi niciodată nu-mi voi permite să intervin în justiţie", a afirmat Dăncilă.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a transmis miercuri că "Prim vice-președintele Comisiei Europene și premierul României Viorica Dăncilă s-au întâlnit pentru a doua oară în ultimele 30 de zile și au avut o discuție deschisă și sinceră. Au atins probleme precum cele din raportul MCV, iar prim vice-președintele și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ultimele evenimente.

El a transmis că este nevoie de progres în cel mult câteva săptămâni în privința tuturor problemelor care au generat îngrijorări. Ei au hotărât să organizeze o întâlnire între experții români și cei ai Comisiei Europene, săptămâna viitoare, pentru a discuta problemele care au generat îngrijorări”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

