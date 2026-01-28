Dispozitivul, testat de câteva ori, a fost îmbunătățit și preluat marți de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Numai anul trecut, pompierii au intervenit în sute de situații în care oameni sau animale au rămas în canale, puțuri sau conducte.

Conceput încă din 2009, de un inginer de la noi, echipamentul a fost testat de câteva ori, inclusiv în 2017, la incidentul din Balta Sărată, când un băiețel de doi ani a fost salvat după ce a căzut într-un puț, la 16 metri adâncime.

Atunci, după 11 ore de încercări, copilul a fost scos în final cu ajutorul tijelor.

Iar acum echipamentul este pregătit să fie folosit în misiuni de salvare complexe.

Ioan Bădărău, inginer: „A intrat între picioare, se sprijină pe osul sacral și osul pubian și după aceea începe recuperarea tijei. Întâi se recuperează camera video care e de deasupra și, pe măsură ce se recuperează, segmentele astea se decuplează rapid.”

În valoare de peste 20.000 de euro, achiziționat de Primăria Sectorului 2, echipamentul va ajunge la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. În situații greu de gestionat, va putea fi folosit și în alte regiuni din țară, în misiuni de salvare din spații înguste, inclusiv în mediul acvatic.

Irinel-Alexandru Precup, inspector șef ISU B-IF: „Ne deplasăm aici ori cu elicopterul, ori pe roți, dar în principiu, în situații de excepție, bineînțeles ajungem în timp util, așa încât să putem interveni. Tot ceea ce se întâmplă în urma achiziției, acest echipament va fi folosit la capacitate maximă.”

Numai în 2025, pompierii din întreaga țară au intervenit în 850 astfel de situații – șanțuri surpate, canale tehnologice, subsoluri și alte locuri greu accesibile.

