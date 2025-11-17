Prefectul Capitalei: Am dispus lucrări de punere în siguranţă a străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte Transgaz

17-11-2025 | 16:37
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat, luni, că a dispus începerea lucrărilor de punere în siguranţă a străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte ale Transgaz.

autor
Ioana Andreescu

El a scris, pe Facebook, că s-a deplasat pe teren, alături de reprezentanţi ai Transgaz, Primăriei Sectorului 3, Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a analiza situaţia magistralelor de transport gaze naturale peste care administraţia locală a amenajat străzi fără respectarea normelor de siguranţă.

Nistor a transmis că siguranţa bucureştenilor este prioritatea lui principală.

Potrivit acestuia, în scurt timp, tronsonul de pe Strada Brăţării cuprins între sensul giratoriu de la intersecţia cu Strada Gura Făgetului şi intersecţia cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervenţiile necesare.

Totodată, el a informat că vor fi instituite limitări de viteză pe cele unsprezece străzi din zona Gurilor/Brăţării, astfel încât să fie redus orice risc până la finalizarea intervenţiilor.

Grupul de lucru constituit pentru rezolvarea acestei probleme îşi va continua activitatea în ritm accelerat pentru stabilirea unui plan clar de măsuri, urmând să fie comunicate public concluziile şi responsabilităţile fiecărei instituţii implicate, inclusiv rolul Primăriei Sectorului 3 în eliminarea pericolului creat.

„Ştim că perioada următoare poate aduce disconfort în trafic, însă siguranţa oamenilor nu e negociabilă”, a subliniat prefectul.

În plus, prefectul a prezentat și o serie de concluzii și măsuri: 

• Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizații de construire pentru majoritatea străzilor din zonă.
• Există doar câteva certificate de urbanism, și acelea emise pentru refacerea unor străzi, nu pentru construirea unora noi. În realitate, în zonă existau doar ulițe de pământ.
• Transgaz transmite anual Primăriei Sectorului 3 planurile tehnice privind amplasarea conductelor, astfel că informațiile erau cunoscute.
• Primarul Robert Negoiță nu a participat la discuție, fiind reprezentați doar câțiva angajați ai instituției.

Măsuri urgente pentru siguranța zonei:

• Implementarea de restricții temporare: limitarea vitezei și interzicerea accesului vehiculelor de mare tonaj. În 2023 fusese instituită o limită de 3,5 tone, dar aceasta nu a fost respectată, în contextul construcțiilor de blocuri din zonă.
• Transgaz a prezentat deja soluțiile tehnice: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecție și refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor.

Măsuri pe termen lung:

• Prefectul va propune Comitetului pentru Situații de Urgență măsuri clare pentru a preveni repetarea unor astfel de cazuri și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

• A fost solicitată întreaga documentație de construire pentru toate proiectele publice și private din zona conductelor Transgaz, pentru verificarea respectării avizelor și procedurilor legale.

Sursa: Agerpres

