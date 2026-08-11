Asta deși justiția franceză a fost de acord ca nepotul regelui Carol al II-lea să fie trimis în țară, unde are de ispășit o condamnare definitivă de 3 ani și 4 luni.

Avocații lui Paul al României au cerut Curții de Apel din Paris să suspende predarea din motive medicale, dar nu le-au făcut publice, deocamdată.

Primul termen de judecată este mâine, susțin surse oficiale din Ministerul Justiției de la București. Iar surse judiciare franceze au declarat pentru Știrile PROTV că procesul ar putea fi unul de durată dacă judecătorii vor dispune și o expertiză medico-legală.