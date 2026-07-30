Nepotul Regelui Carol al II-lea are de ispășit trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență, pedeapsă pe care a primit-o în dosarul „Ferma Băneasa”.

Este a treia încercare de a-l aduce în țară pe Paul al României. Una dintre acestea a eșuat când autoritățile din Malta au refuzat extrădarea sa.

În vârstă de 78 de ani, prințul a reușit să fugă chiar înainte de decizia definitivă de condamnare. Curtea de Apel din Brașov a fost nevoită să emită trei mandate europene de arestare.

Cel mai probabil, Poliția Română urmează să trimită în zilele următoare la Paris o escortă care să îl aducă pe Paul al României la București.