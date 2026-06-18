Curtea de Apel din Paris a decis joi predarea imediată, pentru că nepotul regelui Carol al II-lea are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni în dosarul Ferma Băneasa. Decizia curții poate fi însă contestată.

Curtea de apel de la Paris este prima instanță din Franța care a admis cererea de predare imediată a lui Paul al României către autoritățile române. S-a întâmplat după ani de proceduri judiciare fără rezultat.

Poziția autorităților

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși nu este o decizie definitivă și poate fi contestată în termen de 5 zile, hotărârea Curții de Apel Paris este un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța, transmite Ministerul român de Justiție. „După respingerea succesivă a cererilor formulate anterior, nu am renunțat. Am utilizat toate instrumentele juridice disponibile la nivel european și internațional, inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.” - aceasta a fost reacția lui Radu Marinescu, fostul ministru de justiție, la aflarea veștii.”

Au trecut mai bine de 6 ani de când Paul al României a fost condamnat definitiv în dosarul Ferma Băneasa, cu un prejudiciu de 145 de milioane de euro, pentru cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu.

Alături de el au fost condamnați Remus Truică și oamenii de afaceri israelieni Tal Silberstein și Benyamin Steinmetz.

Aceștia au revendicat ilegal terenuri precum Ferma regală Băneasa și Pădurea Snagov.

Condamnări, acuzații și urmărire internațională

Corespondent Știrile PRO TV: „În seara în care a fost pronunțată sentința definitivă, Paul de România nu a mai fost găsit la domiciliu. A fost dat în urmărire internațională și vizat de un mandat european de arestare. În ultimii ani, autoritățile române au încercat în repetate rânduri să obțină aducerea sa în țară. A fost localizat în Malta, apoi în Franța, dar toate instanțele europene au respins până acum cererile de predare formulate de România, motivele invocate fiind risc real și personal și posibile probleme privind un proces echitabil.”

Rămâne de văzut dacă decizia de astăzi va fi definitivă iar Paul al României va fi predat autorităților de la București.